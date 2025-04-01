綠委抗議3/25立院會議違法 再占議場主席台
2025/4/1 08:20（4/1 09:27 更新）
（中央社記者陳俊華台北1日電）民進黨立法院黨團為阻擋3月25日院會議事錄確認，今天發布甲級動員，上午7時搶先進入議場，布置封條並在議場中央地板上貼上巨型的「罷」字、占據主席台周邊，並高喊「大罷免、大成功」等口號。
立法院會3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀。民進黨立法院黨團主張3月25日會議違法、表決無效，為阻擋院會議事錄確認，3月26日起在立院議場前排班、3月28日搶先進入議場並占據主席台，當天院會空轉一天。
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民進黨團今天拂曉出擊，上午6時就發布甲級動員、7時立法院議場大門一開，就搶先進入議場，並布置封條、標語手牌，占據主席台周邊，在議場中央的地板上，也貼上巨型的「罷」字，並附上各地遭提案罷免的國民黨立委姓名、照片及標語。
民進黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜也帶領全體民進黨立委在議場中央大合照，並高喊「大罷免、大成功」、「救民主、顧台灣」等口號。（編輯：謝佳珍）1140401
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