追思日本技師八田與一 賴總統肯定對台多方面貢獻

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）農業部農田水利署今天下午在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」，總統賴清德親臨主祭，肯定八田與一堅強勇敢精神影響全台，至今對台灣多方面仍有很大貢獻。

農政單位每年5月8日在烏山頭水庫舉辦日本技師八田與一追思紀念會，八田與一帶領台灣及日本工程人員，以10年時間建造烏山頭水庫及嘉南大圳，今天除了賴總統親臨主祭，台南市長黃偉哲、日本台灣交流協會代表片山和之、八田與一的長孫八田修一及家族等人，共500多名台日各界代表參加。

賴總統致詞表示，八田與一建造烏山頭水庫，不但讓台南成為台灣的米倉，更進一步帶動工商業進步，至今烏山頭水庫不僅供應農業、生活用水，包括在南科園區的台積電最新製程，也用到烏山頭水庫的水，八田與一貢獻擴及農、工、商業，對整個台灣都產生正面貢獻。

賴總統表示，台灣對八田與一的感恩沒有因時間拉長就變少，每年有愈來愈多人出席追思活動，且八田與一的貢獻不只在台南，包括南投日月澤、高雄港、桃園大圳、台北地下水計畫系統都有貢獻，所以八田與一不只是日本人，台灣人也將八田與一當成台南人、台灣人，而台日間情感就像家人般。

賴總統說，多名日本前任首相與現任首相都曾公開表示，台海和平穩定是全球安全繁榮的第二元素，充分表達對台灣安全的關心支持，他代表台灣人民感謝日本政府及社會多年來與台灣攜手同心、彼此關懷，為台日兩國發展及印太地區和平而努力。

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八田修一表示，感謝賴總統連續15年以台南市長、行政院長、副總統和總統身分參加追思會，更感謝台灣農政單位能讓烏山頭水庫相關水利設施不斷擴增，使原本設計50年壽命的烏山頭水庫至今還能使用，且可能再用100、200年。

黃偉哲說，面對目前動盪國際情勢，更顯台日兩國友誼珍貴，期盼年輕世代能將這份跨越國界深厚情誼不斷傳承下去，市府推出台南修學旅行，邀請日本學生造訪台南，看看日本前輩所留下的偉大建築，並鼓勵台南學生前往日本，參觀許多日本前輩出身以及生長的地方。（編輯：李淑華）1140508

農業部農田水利署8日下午在烏山頭水庫舉辦「八田與一技師逝世83週年追思紀念會」，總統賴清德（圖）親臨主祭，向日本技師八田與一銅像獻花致意。（主辦單位提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年5月8日