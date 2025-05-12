立委考察國圖南部分館工程進度 預計115年初完工

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（中央社記者楊思瑞台南12日電）立法院財政委員會今天考察南部地方建設及產業發展，前往國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心工程，確認進度已達51.69%，預計於115年初完工，成為南台灣國際級文化設施。

立法院財政委員會今天下午由召集委員、民進黨立委賴惠員帶領，前往台南溪北（曾文溪以北）地區進行3場建設考察與1場綜合座談會，實地督導中央與地方協力情形，並爭取多項重要預算案。

首站前往位於新營區的「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」工地現場。賴惠員表示，此案總經費高達新台幣57.1億元，基地面積5.7公頃，國圖南部分館預計容納典藏書量200萬冊，聯合典藏中心容量更達1300萬冊，是南部最具規模的圖資與文化重鎮。

賴惠員表示，確認國圖南部分館工程進度已達51.69%，預計於115年初完工，未來將結合自動化書庫、修復實驗中心、兒少文學史料館等多元功能，打造南台灣智慧知識基地與國際級文化設施。

第2站考察「柳營往新營急水溪橋（延平橋）改建計畫」，此橋使用逾35年，她說，於2020年爭取中央800萬元規劃設計費，推動納入前瞻生活圈，爭取中央支持引橋分流與橋面抬升工程，解決淹水與交通瓶頸問題。

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第3站前往「新營糖廠台糖宿舍區」進行文化資產修復工程了解，此區承載百年糖業歷史，結合文創、觀光與文化保存潛力，未來將配合市府爭取文化部補助，活化再利用成為在地文化亮點。

賴惠員指出，接著於新營糖廠舉辦「台南地區地方建設綜合座談會」，討論14項地方發展提案，涵蓋智慧機器人產業佈局、藝文教育、歷史建築修復、都市計畫、農路水利工程與景觀改善等，盼爭取更多中央資源投入。（編輯：陳清芳）1140512