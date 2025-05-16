美退役少將：中國較可能以經濟戰或封鎖對付台灣

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國國會今天舉行聽證會，證人與議員表示，中國較可能對台灣採取封鎖或經濟戰手段，而非發動入侵，他們呼籲美國針對各種情況做好準備。

「南華早報」報導，退役海軍少將、捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深主管蒙哥馬利（Mark Montgomery）在聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese Communist Party）作證時表示：「最有可能的情況是，他們將試圖發動這種以網路為手段的經濟戰行動。」

他也說，中國將傾向採用比軍事接管更溫和的手段迫使台灣投降。

至於這種行動的內容，蒙哥馬利認為將針對台灣的金融、能源和電信產業，並涉及「惡意」的網路活動。

聽證會上有些人表示，中國人民解放軍活動增加，未必意味著入侵迫在眉睫或很可能發生。

伊利諾州民主黨籍眾議員、委員會資深成員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）說，儘管中國軍機擾台幾乎天天發生，讓入侵看似可能，但中共主導封鎖台灣才是更可能的情況。

克利什納穆希補充說，台灣應儲備天然氣、大豆和玉米等重要物資，以防範封鎖威脅。證人表示，即使中國入侵的可能性不高，美國仍須做好準備。

前太平洋陸軍司令佛林（Charles Flynn）表示，中國「目標是不用入侵就使台灣屈服」，但「我們不能忽視他們利用空中、海上和地面部隊所帶來的威脅」。

佛林曾於2021年至2024年擔任美國太平洋陸軍司令，他今天警告，美國必須加強陸上軍事能力，以備必要時在軍事上支援台灣。

他說：「我們長期以來為了海空作戰投注大量資源打造精良系統，卻在陸地這個決定勝負的關鍵之處暴露了弱點。」

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同時，曾在前總統拜登任內擔任副國務卿的康貝爾（Kurt Campbell）表示，美國應加強海軍能力，以遏止北京的任何侵略行動。

他說，「這會是一場海上作戰」，中國若封鎖台灣，美國將以潛艦部隊來應對。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1140516