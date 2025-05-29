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美伊利諾州議會決議挺台 中西部6州接連表態

2025/5/29 07:24（5/29 07:42 更新）
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圖為中華民國和美國國旗。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約28日專電）美國伊利諾州州眾議院27日通過決議，支持台灣關係法、肯定台灣推動總合外交、價值外交及同盟外交、反對扭曲或濫用聯大2758號決議，並支持有意義參與國際組織；美國中西部6州議院近期已接連表達挺台。

繼愛荷華、印第安納、威斯康辛、密西根及明尼蘇達州議院相繼通過友台決議案，伊利諾州眾議院27日通過第0108號友台決議，連續5年堅定支持深化與台灣姊妹州關係，重申支持台灣關係法，力挺伊州企業以「台灣」名義稱呼台灣，支持台美洽簽「雙邊貿易協定」、「避免雙重課稅」及支持台灣加入「印太經濟架構」（IPEF）等。

美國各州挺台

決議支持台與伊州洽簽經貿協議、在台設處、高層官員訪台，強化雙邊經貿夥伴關係。支持台灣有意義參與聯合國、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）及國際刑警組織（INTERPOL）等攸關民眾福祉的國際組織。

決議反對企圖扭曲或濫用聯大2758號決議，阻止台灣貢獻國際社會的意願。

決議案由伊州州眾議院友台連線民主黨籍共同主席戴維斯（William Davis）提案，共和黨籍線共同主席凱契爾（Jeff Keicher）、國際關係委員會主席維拉（Dave Vella）、兩黨助理領袖赫南德茲（Barbara Hernandez）、卡貝友（John M. Cabello）連署。

「亞裔連線」台裔主席楊啟華（Janet Yang Rohr）、北華埠華裔州議員黃凱煥（Hoan Huynh）、州議員哈波（Sonya Harper）、歐利卡爾（Kevin John Olickal）、韓森（Matt Hanson）、威廉斯（Jawaharial Williams）、阿斐拉（Dagmara Avelar）、邁爾斯馬丁（Debbie Meyers-Martin）、克勞福（Michael Crawford）、杜特（Martha Deuter）及葛瑞塞（Nicolle Grasse）等16位跨黨派州眾議員也共同連署，並獲一致通過。

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駐芝加哥辦事處長類延峰感謝伊州議院通過決議案，伊州是台灣重要經貿夥伴，量子、半導體、農業及高科技供應鏈，雙方合作夥伴關係日益密切。全案獲得州眾議院一致通過，顯示美國先進製造業重鎮的中西部各州，對與台灣進一步深化經貿及科技合作關係有高度興趣。

決議文還強調，台美及伊州共享自由、民主、人權、法治、和平及繁榮價值。台灣與伊州長期關係良好互惠，2023年，台灣是伊州亞洲第6大出口市場，伊州向台灣出口價值近8億美元（約新台幣240億元）商品，為伊州帶來5100萬美元（約新台幣15億3000萬元）投資，支持當地6285個高品質就業機會。（編輯：陳慧萍）1140529

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