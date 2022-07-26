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俄2024後將退出國際太空站 美國：尚未獲告知

2022/7/26 22:46
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（中央社莫斯科26日綜合外電報導）俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）新任署長波瑞索夫今天告訴總統蒲亭，俄國已決定「在2024年後」退出國際太空站。美國國太空官員表示，俄方尚未將此事告知美方。

法新社報導，在俄方作此宣布的同時，俄國當局與西方已因俄國出兵烏克蘭以及西方對俄國實施多輪前所未見的制裁而致緊張關係升高。

俄羅斯和美國目前在國際太空站（ISS）上並肩合作，這個太空站自1998年進入軌道至今。

波瑞索夫（Yury Borisov）告訴蒲亭（Vladimir Putin）：「當然，我們會履行對夥伴的一切義務，但在2024年後退出太空站的決定已作出。」

他說，「我認為，現在我們該開始組裝一個俄羅斯的軌道太空站了」；並稱，這是俄國太空計畫主要的「當務之急」。

根據克里姆林宮公布的談話，蒲亭對此答稱，「很好」。

但路透社報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）國際太空站主任蓋登斯（Robyn Gatens）表示，俄方尚未依據太空站的政府間協議規定，將任何這方面的打算告知美方。

到目前為止，太空探測是俄國與美國及其盟邦尚未因烏克蘭等緊張問題而受到破壞的少數合作領域之一。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1110726

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