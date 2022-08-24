臉書動態牆異常已修復 Meta致歉：配置變更造成

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Meta旗下臉書24日下午傳出異常，用戶發現所追蹤的名人粉絲專頁若有其他人留言，就會顯示在自己的動態牆上。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者吳家豪台北24日電）Meta旗下臉書（Facebook）今天下午傳出異常，用戶發現所追蹤的名人粉絲專頁若有其他人留言，就會顯示在自己的動態牆上。Meta晚間告訴中央社記者，因系統配置變更造成異常，已修復相關問題，對造成不便感到抱歉。

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有網友下午在社群平台批踢踢（PTT）發文詢問，臉書出現許多詭異不明貼文，其他網友留言在巨石強森（Dwayne Johnson）、女神卡卡（Lady Gaga）等名人粉絲專頁的內容，都出現在自己的動態牆上；但也有部分網友表示，可以正常使用。

對此，Meta表示，今天稍早因配置變更導致一些用戶的臉書動態牆出現異常情況，Meta已為每位受影響的用戶盡快排除此問題，並對過程中造成的不便感到抱歉。（編輯：黃國倫）1110824