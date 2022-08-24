更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見
科技

韋伯太空望遠鏡公布木星絢麗影像 朦朧光環、南北極光清晰可見

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡
國際

美國德州大旱 乾涸河床露出1.13億年前恐龍足跡

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重
生活

淡水河垃圾逆流而上 擱淺熱點新莊三重

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄
運動

彭政閔人氣滿點 紐約大都會台灣日售票創紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

臉書動態牆異常已修復 Meta致歉：配置變更造成

2022/8/24 19:55（8/24 20:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
Meta旗下臉書24日下午傳出異常，用戶發現所追蹤的名人粉絲專頁若有其他人留言，就會顯示在自己的動態牆上。（圖取自Pixabay圖庫）
Meta旗下臉書24日下午傳出異常，用戶發現所追蹤的名人粉絲專頁若有其他人留言，就會顯示在自己的動態牆上。（圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北24日電）Meta旗下臉書（Facebook）今天下午傳出異常，用戶發現所追蹤的名人粉絲專頁若有其他人留言，就會顯示在自己的動態牆上。Meta晚間告訴中央社記者，因系統配置變更造成異常，已修復相關問題，對造成不便感到抱歉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

有網友下午在社群平台批踢踢（PTT）發文詢問，臉書出現許多詭異不明貼文，其他網友留言在巨石強森（Dwayne Johnson）、女神卡卡（Lady Gaga）等名人粉絲專頁的內容，都出現在自己的動態牆上；但也有部分網友表示，可以正常使用。

對此，Meta表示，今天稍早因配置變更導致一些用戶的臉書動態牆出現異常情況，Meta已為每位受影響的用戶盡快排除此問題，並對過程中造成的不便感到抱歉。（編輯：黃國倫）1110824

延伸閱讀
中介法草案爭議 NCC將找數位部協商中介法柬埔寨事件殺警案 蔡英文促檢討警惕Meta聊天機器人語驚四座：祖克柏靠剝削人們賺錢吹哨人公布文件揭臉書4大危機 怕得罪名人帳號審查標準不一
Meta
散播疫情錯誤資訊 臉書將反疫苗團體帳號停權Meta在台首推元宇宙學院 培育AR創作者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族