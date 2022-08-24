殺警案柬埔寨事件中介法 蔡英文促檢討警惕[影]

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（中央社記者葉素萍台北24日電）總統兼民進黨主席蔡英文今天提醒黨內警惕3件事，包括台南殺警案、數位中介服務法草案爭議，以及柬埔寨事件，要求黨內對於施政不足的地方，要積極回應。對於柬埔寨事件，蔡英文說，要堅定掃蕩這些不法組織。

蔡英文今天在中常會致詞表示，民進黨是執政黨，人民期待很深，所以對於整體施政，無時無刻都要兢兢業業、隨時檢討。好的政策，要落實執行。對於不足的政策，要加速修法。對於溝通還不夠完善、不夠全面的政策，就應該要加強溝通。

她提到，最近有3件事情，都要檢討警惕。22日發生令全國人民都不捨、遺憾的台南殺警案。除了在最短的時間，抓到嫌犯落網，更應該要做的就是痛定思痛，該修法的立即修法，該檢討的立即檢討。

她說，像是警械使用條例已經在立法院，在下個會期希望儘速協商、加速通過。關於外役監標準的檢討，昨天法務部長也宣示要進行修法，她看到黨團也表示將會跟行政部門密切配合，列入優先法案。

蔡英文表示，保障警察執法安全就是保障人民安全。要在制度和裝備上，給警察人員更好的執法後盾，持續、並且快速強化警察執勤安全，避免憾事再度發生。

對於「數位中介服務法」草案爭議，蔡英文說，言論自由是憲法賦予人民的權利，也是民主社會的基石。捍衛言論自由，就是民進黨堅定不移的立場。

談到民眾被騙到柬埔寨求職遭囚禁虐待，蔡英文說，關於黑幫透過詐騙集團，從事跨國人口販運，政府也正全力動員，集結跨部會的力量，持續透過各種管道，加速救回受騙的國人。

她說，更重要的是，要堅定掃蕩這些不法組織，並且要讓主事者，受到最嚴厲的制裁。她希望大家大力支持第一線進行救援工作的外交人員跟警察人員。

蔡英文並肯定立委伍麗華默默奔走，已經救援20名國人，陸續安全返回台灣。

蔡英文提醒黨內，針對施政任何不足的地方，都要即時提醒、確實檢討、加速改善、積極回應，才能夠不辜負民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」招牌。（編輯：謝佳珍）1110824