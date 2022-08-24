強化防詐宣導 國境事務大隊：飛柬工作人數減少

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（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）海外打工詐騙案頻傳，移民署今天表示，除針對特定航班旅客關懷、發放急難救助小卡片，並在自動查驗通關系統前設立宣導牌及播放防詐影片，前往柬埔寨工作者已相對減少。

移民署國境事務大隊上午發布新聞稿表示，為防範國人遭誘騙出國成為人口販運被害人，移民署每天都會留意搭乘特定航班，前往人口販運高風險國家的年輕旅客，於出境證照查驗時，若發現有特定族群疑似被詐騙出國者，立即派員實施關懷勸阻，希望藉此擋下可能被害者出國。

國境事務大隊指出，除了口頭勸阻外，也會主動發放旅外國人急難救助小卡片、在自動查驗通關系統閘道前設立宣導告示牌，並播放防詐騙宣導影片，希望能達到示警作用，及時攔阻可能受騙的年輕人，打消出國念頭。

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根據移民署國境事務大隊近兩週的統計數據顯示，從7日起至21日止，雖然因為暑假期間前往柬埔寨觀光的旅客人數增加，但扣除當地的台商，因工作前往人數已相對減少，顯示國人已經普遍意識到，海外工作詐騙問題的嚴重性，各單位的宣導也發揮成效。

國境事務大隊呼籲，民眾若遇有高薪又須赴海外的工作機會，不論是透過網路接洽或熟識友人仲介，都應多方詳細查證，謹慎判斷是否為詐騙話術，以免滿心歡喜的出國工作，卻淪為人口販運被害人。（編輯：張銘坤）1110824