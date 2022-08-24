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提升警方執法安全 立委促警械條例儘速協商三讀

2022/8/24 13:16
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（中央社記者郭建伸台北24日電）台南殺警案引發關注，台灣民眾黨立委邱臣遠今天說，內政部應檢討警械使用條例，採購非致命性電擊槍搭配使用；民眾黨立委張其祿說，警械使用條例修法版本已初審通過，呼籲開議後朝野儘速協商並三讀通過。

邱臣遠、張其祿今天偕民眾黨秘書長謝立功等人舉行記者會，呼籲政府應有效提升警方執法安全。

張其祿表示，發生台南殺警案後，內政部長徐國勇曾對緝兇的警察喊話「若有反抗，就大膽使用槍械」；但一直以來，警械使用條例都未明確授權警方使用槍械，警界更常自嘲「開槍上法院，不開槍去醫院」，顯見基層警察為難。

張其祿表示，警方執法系統及法制問題必須優先解決，政府不能只有震怒與哀悼；針對2019年的鐵路殺警案，民眾黨團曾提出相關版本，明定警察在符合必要性、急迫性、正當防衛或緊急避難時，得使用警械。

張其祿表示，立法院內政委員會雖初審通過警械使用條例修正草案，但朝野尚未達成共識，呼籲應該儘速朝野協商，而非讓法案繼續躺在立法院。

邱臣遠表示，警察用槍規定模糊、基層警力不足、矯正署外役監通報瑕疵這些問題必須解決。

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邱臣遠表示，內政部應檢討警械使用條例，讓第一線警察能放心使用槍械，並且採購非致命性電擊槍搭配使用，並提高警察因公涉訟延聘律師費用上限，如此才能讓警察有後盾。

邱臣遠表示，警政署應盡快補足地方警力缺口，避免警察過勞，並優先採購防彈背心、快拔槍套及高畫質密錄器優先採購，保護警察生命安全；法務部矯正署也應提出外役監改善計畫及管制作為。（編輯：蘇志宗）1110824

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