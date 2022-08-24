加速警械使用條例修法 游錫堃：開議前協商討論

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（中央社記者王揚宇、范正祥台北24日電）外役監的林信吾返家探視逾期未歸犯下殺警案，引發外界討論加速警械使用條例修法可能。立法院長游錫堃今天受訪說，立法院開議日應在9月20日前後，會在開議前召開朝野黨團協商，看各黨團意見。

台南市安南區22日發生襲警案造成2名警員殉職，專案小組23日在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾。對此，總統蔡英文23日表示，她已經指示行政院和相關部會，不但要依法嚴查嚴辦，更要推動警械使用條例加速修法，持續強化警察人員執勤所需要的設備，並同時通盤檢討外役監標準。

游錫堃今天接見日華議員懇談會長古屋圭司等人，會後並接受媒體聯訪。在場媒體詢問游錫堃是否會加速警械使用條例的修法。

游錫堃說，立法院新會期將於9月1日展開，當天是立委報到，開議日應該在9月20日前後，在此之前他會召開朝野黨團協商，因為是合議制，看各黨團的意見。

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關於警械使用條例，立法院內政委員會曾於2020年12月28日排審，政院版草案明定，警械包含警棍、警刀、槍及其他器械；警察人員執行職務因未攜帶警械、未能有效使用警械或認以不使用警械為適當時，得使用其他足已達成目的物品，物品使用時視為警械。

經在場立委討論後，初審通過警械使用條例，明定警員執行勤務時，若自身生命受到威脅且無法有效使用警械時，得使用其他物品代替警械。但內政部成立調查小組調查警械致死等關鍵條文，則保留送交協商。全案目前仍尚待協商。（編輯：蘇志宗）1110824