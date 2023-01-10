英波音747改造飛機升空發射衛星 西歐歷史性一刻[影]

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維珍軌道公司改裝的波音747機翼下搭載火箭，9日晚間在英國升空。（圖取自twitter.com/UKSpaceCmd）

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（中央社英格蘭紐基9日綜合外電報導）維珍軌道公司名為「宇宙女孩」（Cosmic Girl）的波音747改造飛機今天晚間在英國康瓦爾（Cornwall）的紐基太空港升空，西歐歷來首射衛星行動進入初始階段。

路透社報導，這架機翼下搭載火箭的波音（Boeing）747改造飛機升空，然後翱翔大西洋上空，預定在一小時後，載有9顆小衛星的LauncherOne火箭在3萬5000英尺（約1萬670公尺）高空發射。

英國億萬富豪布蘭森（Richard Branson）部分擁有的維珍軌道公司（Virgin Orbit）表示，在他們這場於美國基地之外的首次任務中，衛星將部署到低地球軌道。

這架飛機從英格蘭西南部海濱度假勝地紐基（Newquay）的跑道升空時，超過2000名太空迷群起歡呼。

紐基的這場「水平發射」讓英國在發射軌道衛星方面擊敗瑞典和挪威等國家。

英國科學部長弗利曼（George Freeman）表示，這是歷史性一刻。

他在飛機起飛前告訴路透社：「假設一切按計畫進行，我們將贏得歐洲太空競賽，成為第一個從歐洲發射衛星的國家。」

他說：「我們今晚發出一個重要信號，即我們決心在未來太空經濟占有一席之地。」

維珍軌道公司表示，這項任務以滾石樂團（Rolling Stones）的歌曲Start Me Up命名，將部署相當於早餐麥片盒大小的衛星，以完成海洋研究、偵察非法捕魚以及國家安全等任務。

法新社報導，這次發射是首度從英國本土發射。英國製造的衛星在以前必須透過外國的太空中心送入軌道。

如果成功，英國將成為僅9個可將飛行器送入地球軌道的國家之一。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1120110