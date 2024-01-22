蘋果Vision Pro預購被搶光 下訂後3月中旬到貨

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（中央社記者吳家豪台北22日電）蘋果首款空間運算設備Apple Vision Pro於19日在美國開放預購，經在英文官網實測，下訂後需等6到7週到貨、超過3月中旬。分析師觀察，Vision Pro開放預購後銷售一空，首週末賣出約16萬至18萬台，但預購需求無法持續穩定增加。

中央社記者在美國官網實際測試訂購Vision Pro，系統會要求使用配備Face ID臉部辨識功能的iPhone或iPad，進行臉部測量，過程就像設定Face ID一樣；接下來必須回答問題，例如是否配戴眼鏡、比較常戴一般眼鏡或隱形眼鏡，甚至連眼鏡用途都會仔細詢問，藉此得知使用者適合搭配哪一種鏡片。

Vision Pro按照儲存容量分為3種價格，入門款256GB容量售價3499美元（約新台幣10.9萬元），512GB售價3699美元，最大容量1TB售價3899美元，還要另外加上鏡片費用；無論選擇哪一種容量，預估出貨時間都要等6到7週，推算實際到貨時間落在3月中旬之後。

向來準確預測蘋果消息的天風國際證券分析師郭明錤，今天在寫作平台Medium發表文章指出，根據預購前的備貨水準及出貨時間，預估蘋果開放Vision Pro預購後，首週末賣出16萬至18萬台Vision Pro。

郭明錤說，與先前預測一致，Vision Pro開放預購即銷售一空，各機型出貨時間在開放預購後的數小時內，普遍延長到5到7週。

儘管Vision Pro預購看似正向，但郭明錤點出一個關鍵隱憂，亦即在開放預購48小時後，出貨時間仍維持不變，代表核心粉絲與重度用戶積極下單後，需求可能迅速滑落。

他提到，受歡迎的iPhone機型也是每次開放預購即售完，且出貨時間在數小時內普遍延長到數週；但與Vision Pro不同的是，iPhone在開放預購24至48小時後，出貨時間仍會穩定增加，代表iPhone新機型在開放預購即完售後，訂單需求仍持續增加。

先前有媒體報導Vision Pro供應鏈如組裝廠立訊，預計在農曆春節加班生產，並以此推論Vision Pro需求優於預期。郭明錤認為，目前Vision Pro生產效率仍有改善空間，立訊自開始量產至今，一直全力加班生產，以抵銷生產效率對出貨的影響。

郭明錤分析，蘋果擁有12億以上活躍用戶的龐大基礎，只要約0.007%的用戶願意在Vision Pro開放預購後購買，就可讓Vision Pro預購即售完。截至目前為止，Vision Pro仍是一個非常利基的產品。

他認為，Vision Pro今年出貨量達到50萬台應該不難，但預購銷售一空後，需求卻快速下滑，後續仍須密切觀察其他市場需求與應用更新，以判斷需求變化。

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蘋果為了壯大Vision Pro生態圈，日前宣布將在Vision Pro提供超過150部3D電影，藉由沉浸式觀影體驗吸引用戶，合作廠商包括Disney+等串流影音服務。

不過，根據9To5Mac等外媒報導，串流影音巨擘Netflix已證實，不會為了Vision Pro推出專屬App，連iPad版本App也無法適用Vision Pro，建議用戶透過瀏覽器觀看；其他影音平台包括YouTube與Spotify，也做出類似表態，可能為Vision Pro後續推廣帶來隱憂。（編輯：林克倫）1130122