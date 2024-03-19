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SK海力士開始量產HBM3E晶片 傳首批出貨本月交輝達

2024/3/19 21:29（3/19 22:00 更新）
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韓國SK海力士公司。（路透社）
韓國SK海力士公司。（路透社）
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（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國SK海力士公司今天表示，已開始量產用於人工智慧（AI）晶片組的下一代高頻寬記憶體（HBM）晶片HBM3E。消息來源表示，首批出貨將於本月交付給輝達。

路透社報導，新型晶片HBM3E是市場激烈競爭的焦點。除美光科技（Micron Technology）上月表示已開始量產，三星電子（Samsung Electronics）也稱已開發出業界首款12層堆疊HBM3E。

SK海力士（SK Hynix）是輝達（Nvidia）HBM3的唯一供應商，而輝達在AI晶片市占率則達80%。

在HBM晶片領先的優勢下，SK海力士股價過去1年漲逾倍。

SK海力士在聲明中說：「HBM3E預期將成功量產，憑藉我們經驗…作為業界首家HBM3供應商，我們期盼鞏固在AI記憶體的領導地位。」

全球第2大記憶體供應商SK海力士的新型HBM3E晶片在散熱性方面提高10%，每秒可處理1.18兆位元（TB）的資料。

分析師指出，隨著AI晶片組的爆炸性需求帶動用於其中的高階記憶體晶片需求，SK海力士2024年的HBM產能已被訂滿。

IBK Investment & Securities分析師金殷鎬（Kim Un-ho，音譯）說：「SK海力士已確保絕對市場地位…在所有晶片供應商中，其高階記憶體晶片量的成長預期也將是最積極的。」

輝達昨天推出最新的旗艦AI晶片B200，稱其在某些任務上較前一代快30倍，努力維持在AI產業的主導地位。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1130319

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