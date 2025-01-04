美國消費性電子展聚焦AI科技 籠罩川普關稅陰影

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（中央社拉斯維加斯3日綜合外電報導）美國消費性電子展（CES）本月7日將在拉斯維加斯登場，具人工智慧（AI）的裝置、機器人和車輛將爭相吸引目光，供應商們則將設法因應美國總統當選人川普揚言加徵的關稅。

AI將在這次消費性電子展成為一大焦點，另外像是拖拉機、船隻、割草機和高爾夫球袋推車等自動化機具也將引發關注。各大廠商將在這場年度盛會正式開幕前數天搶先舉辦新品發表活動。

美國科技業諮詢公司「創意策略」（Creative Strategies）分析師米拉奈西（Carolina Milanesi）告訴法新社：「所有人的話題都將圍繞AI…從冰箱到烤箱到其他產品，無論是否真的有AI，所有人都會設法和AI沾上邊。」

美國獨立科技業趨勢分析師恩德勒（Rob Enderle）指出，AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳將在CES開幕前夕發表一場「非聽不可」的主題演講，展示輝達的創新成果。

此外，消費性電子展也將成為一場大型汽車展，車商和零件供應商將展示自動駕駛與自動化安全功能。

研究公司Techsponential分析師格林加特（Avi Greengart）說：「CES早已成為汽車展，如果真要說，今年更是如此。」

恩德勒也認為，儘管飛行車要應用於日常還有很長的路要走，但仍會是這次CES一大看點，「應該會開始看到可以購買的飛行運輸工具…但取得飛行許可又是另一回事了」。

川普屢次提及上任後將加徵關稅，恐提高進口產品成本。多名分析師都表示，在本次消費性電子展中，關稅議題很可能是鎖定美國市場的參展者關注焦點之一。

恩德勒分析，許多展出產品都包含進口零組件，若川普真的對加拿大、中國和墨西哥加徵關稅，價格勢必將大幅上漲，這次展場「將有許多感到擔憂的廠商…但很多討論都將閉門舉行，以免激怒即將上任的政府」。

格林加特認為，這些閉門討論將包括如何因應關稅可能導致的供應鏈限制。（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1140104