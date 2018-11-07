黨代表涉賄收押 國民黨：待司法調查

(中央社記者盧太城台東縣7日電)國民黨台東縣黨部和縣長參選人饒慶鈴競選總部，今召開記者會，呼籲打擊賄選，檢調單位要秉持公正。有關黨代表涉賄收押，黨部主委吳秀華說，待司法調查結果。

饒慶鈴競選總幹事陳德勝、國民黨台東縣黨部主委吳秀華、與台東青工總會長侯凱中今日於饒慶鈴競選辦公室召開「乾淨選風，你我做起」記者會。

吳秀華表示，中國國民黨立院黨團在日前拜會法務部，希望年底選戰可以公平公正、防止奧步來影響選舉；黨中央也同時指示各地方黨部應步調一致，共同打擊賄選行為。

吳秀華說，今天早上她特地與台東地檢署檢察長會面，彼此進行交流，也希望透過今天的記者會端正選風，從自己做起。黨中央也要求所有的黨籍參選人簽署「反賄選，乾淨選舉」公約，才能獲政黨推薦書。

吳秀華表示，選舉奧步相當多，呼籲檢調單位不能幫助特定的參選人進行調查辦案，希望所有公務人員、執法機關都能秉持行政中立，不要選擇性的辦案，不向任何陣營偏頗，更不能讓外界有只辦藍不辦綠的觀感出現。

陳德勝認為，乾淨選舉是饒慶鈴從政以來的一貫態度、不曾改變；很遺憾在選舉最後階段，看到競爭對手在各地釋放資源，抹黑造謠。他痛斥這種行為根本就是在污染台東這塊淨土，也呼籲對手應該停止這種行為，讓選民能夠理性的選擇參選人。

另外，參選里長的國民黨陳姓黨代表因現金賄選，今天中午遭檢察官聲押獲准。

吳秀華得知訊息後在記者會中表示，陳姓參選人這次並未參加黨的提名程序，是以無黨籍身分參選；有關他黨代表身分一事，待司法調查後，如果罪證確鑿，會按照相關黨規進行相關處分，目前只是收押並不代表有罪。（編輯：吳佳穎）1071107