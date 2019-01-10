老公當隨扈 台東縣女議長只想讓他保護

台東縣議會議長吳秀華（前左）上任後，身旁多一名男性隨扈，原來是人稱「勇哥」的台東縣警察局偵查佐高王修勇（右），他也是吳秀華的枕邊人。吳秀華說，「已經習慣讓老公保護了，因此上任後就挑選老公當隨扈」。（檔案照片）中央社記者盧太城台東攝 108年1月10日

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東縣議會議長吳秀華上任後，旁邊多一位卑南族勇士隨扈，外界好奇兩人關係，吳秀華說：「他是我最信任的隨扈。」答案揭曉，原來兩人是夫妻檔。

去年底，卑南族大獵祭結束，卑南族勇士護送長輩回到山下，並進入凱旋門內接受婦女們獻上祝福花環。

會場上一名穿著卑南族傳統服飾的女子，獨自在一旁準備卑南族傳統食物，不仔細看，還認不出眼前這位樸實婦女就是台東新當選的議長吳秀華；不過，認出她的鄉親好奇「隨扈呢」。

吳秀華笑著，拿著自己編織的花環開心走進凱旋門，將花環戴在一位勇士頭上，她說「這位勇士就是我的隨扈，精挑細選，我只想讓他保護」。

原來吳秀華的隨扈是人稱「勇哥」的台東縣警察局偵查佐高王修勇，他也是吳秀華的枕邊人。吳秀華說，她已經習慣讓老公保護了，因此上任後就挑選老公當隨扈。

吳秀華說，她和丈夫是班對，在學生時代「阿勇」就會保護她，結婚後當了刑警，更有安全感，「阿勇」不僅可以保護她，在生活作息上也可完全配合，了解她的需求，可以說是最適合的「終極保鑣」。

高王修勇笑著說，他當老婆的隨扈一點也不委屈，且很適任，「早、晚24小時保護，1人當2人用」，況且他之前也當過立法委員廖國棟的隨扈。（編輯：吳佳穎）1080110