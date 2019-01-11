新品種釋迦綠寶 耐寒抗熱看好外銷市場

台東區農業改良場培育新釋迦品種「綠寶」，兼具大目種釋迦和鳳梨釋迦的優點，耐寒抗熱，內外銷都適合。（翻攝照片）中央社記者盧太城台東傳真 108年1月11日

（中央社記者盧太城台東縣11日電）台東區農業改良場培育新的釋迦品種「綠寶」，兼具大目種釋迦和鳳梨釋迦的優點，耐寒抗熱，內銷外銷都適合，改良場將技轉農友。

台東釋迦主要有2個品種，大目種和鳳梨釋迦，大目種釋迦特性遇氣候低溫會裂果；鳳梨釋迦剛好相反，遇到高溫會裂果，因此農民會將鳳梨釋迦的產期往後調整，通常在12月後才採收。

台東區農業改良場斑鳩分場長盧柏松表示，現在外銷釋迦主力是鳳梨釋迦，農民為了避免裂果將原本夏天的果實調節至12月採收，但是最近5年12月的平均氣溫上升攝氏2至3度，因此這2年鳳梨釋迦延到12月中旬採收，導致採收期集中，影響市場。

另一方面，只要攝氏28度以上持續3小時，鳳梨釋迦就會出現裂果。

為了改善鳳梨釋迦這些狀況，改良場選擇大目種釋迦和鳳梨釋迦雜交育種，經過近10年選拔，於民國104年育成的新品種狀況穩定，民國106年11月通過命名為番荔枝屬臺東3號，商品名「綠寶」，107年8月取得品種權。

盧柏松表示，「綠寶」比大目種耐低溫，比鳳梨釋迦耐高溫，幾年前通過霸王寒流的攝氏10度低溫考驗，完全沒有裂果，一般大目種攝氏13度就會裂果。

盧柏松表示，利用產期調整技術，一年可2收產期9月至翌年4月間，夏果採後裂果率約14.8%。「綠寶」果實大、外觀鮮麗又較耐貯運，更具外銷潛力，今年會以品種授權方式進行推廣。（編輯：吳佳穎）1080111

台東區農業改良場選擇大目種釋迦和鳳梨釋迦雜交育種，經過近10年選拔，於民國104年育成的新品種狀況穩定，106年11月通過命名為番荔枝屬台東3號，商品名「綠寶」，去年8月取得品種權。（翻攝照片）中央社記者盧太城台東傳真 108年1月11日