融合邵族逐鹿傳說 日月潭路跑逾5千人參賽

（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）日月潭環湖路跑賽今天登場，今年賽事融合日月潭邵族文化「逐鹿傳說」，選手贈品、完賽獎牌、完賽毛巾都以鹿為造型設計，賽後還有按摩服務、管弦樂團表演，吸引5500人參賽。

日月潭國家風景區管理處、中華民國運動休閒推廣協會與美國戶外品牌合作，今天舉辦「MERRELL日月潭櫻舞飛揚環湖路跑賽」，活動分為42公里全馬組、29公里環湖組、12公里挑戰組、12公里健走組，吸引5500名跑者到此運動，並享受日月潭明媚風光。

主辦單位表示，每年冬末舉辦的日月潭環湖路跑賽宛如跑者們期末考，選手邊跑步邊飽覽日月潭美麗風景，拋開城市喧囂；但對於想挑戰自我的跑者，今年也特別啟動「櫻舞飛揚配速列車」，欲突破個人成績的選手，都能跟著不同跑速的專業配速員達成設定目標。

日管處表示，今年路跑賽也融入日月潭邵族文化「逐鹿傳說」，為賽事打造全新視覺主題，除選手贈品、完賽獎牌、完賽毛巾、浴巾都以鹿為造型設計，更有特色獎盃供跑者加購，為挑戰留下最在地紀念。

日管處表示，來日月潭路跑享受絕美賽道和清新空氣，賽後服務更豐富，除既有免費環湖接駁、經典大飯店住宿接駁，新增「日月潭賽後鬆一下饗宴」，包含科技按摩、草地健身房、冰淇淋與可樂暢飲、管弦樂團表演，讓所有跑者盡情放鬆身心靈。（編輯：吳佳穎）1080120