鐵路地下化後功成身退 高市8座橋隧將拆除

高雄市鐵路地下化107年底通車，工務局表示，青海陸橋、青年鋼便橋、自立陸橋、自強陸橋、大順陸橋、維新陸橋等會在108年上半年拆除完成，另左營和中華地下道也會填平，讓車流通行更順暢便利。中央社記者王淑芬傳真 108年1月21日

（中央社記者王淑芬高雄21日電）高雄市鐵路地下化去年底通車，市府規劃以半年的時間拆除功成身退的橋梁，包括青海及自立陸橋等6座橋梁，將於春節後陸續動工，可望6月前讓道路平面通行。

國民黨市議員曾俊傑、民進黨市議員李喬如等人今天在市議會預算審查時關切橋梁、地下道拆除進度。

工務局長吳明昌表示，青海陸橋、青年鋼便橋、自立陸橋、自強陸橋、大順陸橋、維新陸橋等會在今年上半年拆除，最先動工的是青海陸橋擬於2月中旬進場施工，可望3月中旬通車，其餘依序施工，6座橋梁會在上半年拆除完成並讓道路平面通車。另左營和中華地下道也會填平。

他表示，左營地下道將先鋪平路面，高架橋部分暫不拆除；中華地下道會趕在年底前拆除。

李喬如關心九如陸橋的拆遷時程，吳明昌說市府還在評估，希望降低對交通的衝擊。

橋梁拆除後可望縮短交通服務品質，不過施工階段會衝擊通勤及交通動線，吳明昌允諾公告及宣導替代道路方案，以降低道路服務品質的影響。

民進黨市議員邱俊憲要求改善行道樹樹穴被柏油覆蓋不利植物生長，促市府通盤檢討，提升植栽友善的生長環境。（編輯：吳佳穎）1080121