台中市府春節不打烊 單一窗口跨局處即時協助

台中市政府22日上午舉行擴大市政會議，台中市長盧秀燕表示，今年春節期間，市府除了啟動春節不打烊服務，也特別重視受虐兒與家暴預防措施。中央社記者郝雪卿攝 108年1月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）春節連假即將到來，台中市長盧秀燕今天表示，今年春節期間，市府絕不「行禮如儀」，而是實際守護台中這個大家庭，除了啟動春節不打烊服務，也重視受虐兒與家暴預防措施。

台中市政府上午舉行擴大市政會議，針對「春節不打烊」服務進行專案報告，由準社會局長李允傑、衛生局長曾梓展分別說明春節營運作為。

李允傑表示，市府透過1999一碼通專線提供單一窗口服務，由市府局處結合民間力量，建立弱勢民眾社會安全網絡，提供經濟、安全、健康等協助，希望讓市民能夠平安過好年。

盧秀燕指出，為讓每位市民都幸福安全，市府絕不「行禮如儀」，而是實際守護台中這個大家庭，除了市府各項春節不打烊服務以外，也特別重視受虐兒與家暴預防措施，寒假已經開始，孩子們離開老師們的視線，希望相關單位特別注意此問題，並結合民政系統、社工系統、學校系統等與家戶接觸較密集的區里長、社工人員、老師等加強防範。

曾梓展則針對春節期間食安稽查、宣導及健康不打烊措施指出，市府已啟動「台中市年節食品複合稽查專案」，從源頭端、物流端、販售端及餐飲業加強稽查及抽驗。

曾梓展表示，第一階段的年節食品共抽驗200件，抽驗結果僅1件高麗菜乾漂白劑檢項超標，全年抽驗不合格率降到0.7%，創下105年來的新低，顯示對於業者輔導管理、稽查、市場抽驗及宣導等食安措施已有初步成效。（編輯：方沛清）1080122