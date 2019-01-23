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澎湖推動兩岸直航 賴峰偉訪陸委會

最新更新：2019/01/23 19:51
澎湖縣長賴峰偉（左）赴陸爭取兩岸觀光直航後，23日在無黨團結聯盟主席林炳坤（右）的安排下拜會大陸委員會主委陳明通（中），尋求中央支持上海澎湖包機直航、麗星郵輪復航、中遠之星灣靠澎湖等。（澎湖縣政府提供）中央社　108年1月23日
澎湖縣長賴峰偉（左）赴陸爭取兩岸觀光直航後，23日在無黨團結聯盟主席林炳坤（右）的安排下拜會大陸委員會主委陳明通（中），尋求中央支持上海澎湖包機直航、麗星郵輪復航、中遠之星灣靠澎湖等。（澎湖縣政府提供）中央社　108年1月23日

（中央社澎湖縣23日電）澎湖縣長賴峰偉、無黨團結聯盟主席林炳坤今天拜會大陸委員會主委陳明通，尋求中央支持上海澎湖包機直航、麗星郵輪復航、中遠之星灣停靠澎湖。

賴峰偉一行20日赴上海洽談包機直航等事宜，22日返台，23日隨即在林炳坤的安排下拜會陳明通，包括陸委會經濟處、法政處、聯絡處、文教處、港澳蒙藏處等官員與會。

賴峰偉表示，上海目前有意包機直航澎湖的有春秋、吉祥兩家航空公司，大陸方面將協調一家來主飛上海澎湖航線，並以4月18日澎湖花火節開幕為首航目標。至於麗星郵輪復航、中遠之星灣停靠澎湖等，陸方也都持正面態度，若一切順利，麗星郵輪可望於花火節期間復航，可為澎湖觀光挹注動能。

賴峰偉等一行上海參訪爭取兩岸直航，獲得突破性進展，大陸除協助澎湖3月在上海舉辦觀光及農漁特產品推介會9月的「上海旅遊節」花車遊行和設立農產品交易中心與展示館外，兩岸的包機與郵輪，都可望在花火節開幕首航。

澎湖縣政府今天在新聞稿中也提及陸委會回應，表示中央以「開大門、走大路」的態度，盡力協助地方縣市發展經濟，當中涉及踩線團、航權、航路、郵輪申請、首發團等細節，陸委會將提供必要協助。(編輯:孫承武) 1080123

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