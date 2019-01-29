保育鳥類頻現蹤 學甲濕地鳥況豐

位於急水溪旁的台南市學甲濕地生態園區鳥況豐富，去年5月左右消失的保育鳥類灰胸秧雞，也再度現蹤，被鳥友拍攝到。（台南市生態保育學會提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年1月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）位於急水溪旁的台南市學甲濕地生態園區吸引不少鳥類棲息，近日還有鳥友首度在園區內拍到保育鳥類環頸雉現蹤，消失一段時間的灰胸秧雞也再度出現，鳥況相當豐富。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武今天受訪表示，學甲濕地生態園區位於急水溪灘地，面積近20公頃，已連續多年成為黑面琵鷺等冬候鳥棲息地，記錄到的鳥類超過百種。26日及27日進行全世界黑面琵鷺同步普查時，園區內聚集了250隻左右的黑面琵鷺。

邱仁武表示，鳥友黃三明近日到園區拍攝鳥類照片時，捕捉到4種保育鳥類的身影。除了黑面琵鷺、大勺鷸、以及首次在園區內發現的環頸雉；去年5月左右消失的灰胸秧雞也再度現蹤，讓鳥友們相當興奮。

他說，預計在農曆過年期間，鳥況仍相當豐富。民眾如果安排行程到學甲慈濟宮、北門南鯤鯓代天府等濱海地區廟宇走春祈福，不妨順便前往賞鳥及了解濕地生態，體驗不一樣的春節假期。（編輯：陳俊碩）1080129