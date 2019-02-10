情人節獻花表心意 花語暗藏甜蜜愛意

（中央社記者黃旭昇新北10日電）西洋情人節即將來臨，傳統的玫瑰花或外型討喜的繡球花、百合花或鬱金香，都是適合送給另一半的花卉。新北市板橋藝文休閒花市11日開市，可以前往選擇表達愛意的花。

新北市政府農業局表示，14日西洋情人節是表達愛意的好日子，今年逢暖冬影響，花卉品質優良、價格平穩，玫瑰花一束（約6至9朵）大概新台幣800至1000元，是許多男性送禮表達愛意的選擇。

送另一半玫瑰花，是情人節流傳已久的傳統花朵，彷彿象徵雙方的熱烈愛情。市府農業局林務科長黃嘉文今天表示，若覺得玫瑰花已過時或太普通，也可以挑選外型非常討喜如繡球花、鬱金香或是百合花，也是小姐或女士的最愛。

黃嘉文說，選擇送花讓女伴瞭解她在你心目中的地位，同時也能藉由花的數量顯示你的細心及心思。送1朵玫瑰花代表著一見鍾情、你是我的唯一，12朵代表心心相印，99朵代表天長地久，花語都有美麗的隱喻。

繡球花色有白色、紫色、紅色、粉色，粉紅色的花蕾和白色的花朵，訴說春天的腳步，繡球花的花語是希望。鬱金香的花語是美麗、愛的表白、永恆的祝福。

板橋藝文休閒花市理事長林建章指出，花市內攤商因自有苗圃或直接自產地大量批購，花卉商品價格優惠、種類眾多。情人節想買束花向女伴表達愛意的民眾，可以到板橋花市選購。

另外，林建章表示，新春期間，挑選有象徵福氣吉祥的花卉布置能增添喜氣，象徵招財進寶的發財樹、好運旺旺來的鳳梨花、大吉大利的金桔樹、銀兩進家門的銀柳、好運進門的的蝴蝶蘭，都是很受歡迎的花卉。（編輯：黃于）1080210