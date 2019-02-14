踢檢疫犬一腳 移民官調職並遭罰款

（中央社記者陳朝福高雄14日電）移民署高雄機場陳姓移民官腳踢防檢局檢疫犬，引發網友撻伐。陳男今天遭處分調離現職並立即報到，高雄市動保處也約談，因涉明顯傷害動物行為，將罰款新台幣1萬5000元以上。

陳男原任職內政部移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊，今天被調離機場並向移民署國境事務大隊高雄港國境事務隊報到，高雄市政府動物保護處人員隨即前往新單位約談，過程不開放。

高雄市動保處表示，約談中，陳姓行為人承認有腳踢這隻檢疫犬Jenna，感到懊悔，雖然犬隻未有外傷，但明顯受到驚嚇，犬隻生活行為改變，陳姓行為人已有明顯傷害動物行為，不會開勸導單，將直接依動物保護法開罰。

高雄市動保處將評估依陳姓行為人的違規情節程度，依動保法罰款1萬5000元至7萬5000元。

陳男踢檢疫犬風波爆發後，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊由隊長蔡英傑帶著陳男出面鞠躬道歉，高雄機場國境事務隊今天也以此為案例向同仁宣導。

受驚嚇的2歲檢疫犬Jenna為母犬，今天先安排休勤，防檢局高雄分局防檢疫人員多人探訪安慰，已逐漸恢復親近人的狀態，進食狀況也不錯，將安排休勤幾天。

Jenna是為防檢疫非洲豬瘟，自防檢局新竹分局爭取到高雄執勤的檢疫犬，領犬員說，Jenna本來就較膽小，事發隔天出現膽怯狀況，對聲音及人類的動作更加敏感。高雄國際機場現有執勤的檢疫犬5隻，每天都輪流執行防檢疫工作。

高雄市獸醫師公會理事長高振庸受委託檢查Jenna健康狀況，他受訪表示，建議安排休勤3到5天，並由獸醫師安排動物行為療程治療，應可恢復往日健康。

高振庸稱讚Jenna的基礎條件不錯，特質就是較膽小，沒有皮肉外傷，應該是心理受創，透過行為療程復健可望幫牠重建和恢復信心。

陳男於9日晚間11時多，因在童年時期曾被狗傷害過對狗有恐懼感，在與執勤中的Jenna靠近時抬起腳踢檢疫犬，讓Jenna受到驚嚇，全案經領犬員不捨揭露訊息，引來網友撻伐，移民署國境事務大隊高雄機場國境事務隊昨天將全案移送移民署調查和處分。（編輯：方沛清）1080214