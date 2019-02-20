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學甲濕地生態豐 故事繪本出版說從頭

最新更新：2019/02/20 13:32

（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府農業局與內政部營建署配合台南市生態保育學會執行「學甲濕地保育行動計畫」，今天宣布出版「學甲濕地故事繪本」，希望以寓教於樂的繪本傳達環境保育重要性。

台南市農業局今天舉辦繪本發表會，充滿想像及圖文並茂的故事繪本是以「濕地保育應向下扎根」為創作理念，委請學甲國小團隊製作，希望帶領讀者認識學甲濕地生態多樣性。今天並贈送學甲區5所國小各20本繪本，希望能透過故事影響力，散播綠色種子。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，學甲濕地要從300、400年前的潟湖因土石淤積成為陸地說起，也就是筏仔頭這處老聚落。在20多年前因氣候變化海平面上升、養殖業者超抽地下水等因素，使得地層下陷，導致土地逐步鹽化和下沉，聚落不得不廢村遷址。

邱仁武說，後來以10年的時間，採生態、休耕模式，讓土地自然發展，再轉型復育成濕地。因生態環境不錯，連國際明星鳥黑面琵鷺也選擇飛來度冬，最高紀錄曾達428隻，已成為在台南地區的主要棲息處之一。

他表示，希望能透過故事繪本的影響力，幫助孩子了解學甲濕地的歷史記憶、並認識生態保育，以達成人與自然和諧共生的美好願景。（編輯：黃世雅）1080220

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