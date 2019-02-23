暖冬影響鬱金香早枯 賞花把握最後花開

台中后里中社觀光花市中的鬱金香受暖冬影響花朵早枯，鬱金香花季恐提前結束，目前花田中冰淇淋、黑后、白日夢品種的鬱金香綻放中，民眾把握賞花時機。中央社記者趙麗妍攝 108年2月23日

（中央社記者趙麗妍台中23日電）台中市后里中社觀光花市中的鬱金香因受暖冬影響花朵早枯，今年的鬱金香花季恐提前結束，目前花田中，晚生的冰淇淋、黑后、白日夢品種的鬱金香，現正綻放中。

春暖花開踏青去，每年1月至3月為中社花市的鬱金香季，中社花市今年引進50種花色共30萬個鬱金香球莖，自元旦起鬱金香陸續在花田中綻放，花朵隨風搖曳，相當美麗。

今年因暖冬氣候影響，鬱金香花朵折損率提高，業者賴啟文指出，以往每株鬱金香可持續開花，2週更換一次，但近日氣候暖和，開花期間縮短為5天，需要不斷補植，往年球莖損耗約2萬顆，今年多達5萬顆，鬱金香花季恐提前結束。

228連假將至，賴啟文表示，花田中，晚生品種的鬱金香正開放，有看似香草冰淇淋的冰淇淋鬱金香，重辦有流蘇花邊的藍鑽，貌似康乃馨的昆士蘭，以及花苞會由黃轉橘的白日夢，多種罕見鬱金香品種正綻放。

花田中除有美麗的鬱金香討喜吸睛外，另還種植許多花卉，西洋水仙、百合、風信子等，色彩繽紛將花田點綴得美不勝收。（編輯：吳佳穎）1080223