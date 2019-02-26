嘉義紫藤花3月登場 背後傳說古老而美麗

嘉義縣文化觀光局26日指出，嘉義紫藤花季將於3月登場，紫藤花種植密度高的梅山鄉瑞里村是臉書熱門打卡景點，今年最早開花地點在166縣道79公里及79.5公里處，民眾可利用二二八連假上山觀賞。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 108年2月26日

（中央社記者黃國芳嘉義縣26日電）嘉義縣梅山鄉瑞里的紫藤花季將於3月登場，而紫藤花其實有個淒美的由來，相傳是彼此愛慕卻因受阻攔殉情而開出的花。紫藤花期約1個月，民眾想賞花可要把握這短短的時節。

嘉義縣政府文化觀光局指出，邁入第六年的紫藤花季將於3月登場，紫藤花種植密度高的梅山鄉瑞里村，是臉書（FB）熱門的打卡景點，沿著166縣道平均每公里就有紫藤賞花地點，今年最早開花的地點在166縣道79公里及79.5公里處，民眾可用二二八連假上山觀賞。

依文觀局資料，關於紫藤花名字的由來，背後有個古老而美麗的傳說，女孩為求情緣，每日祈求月老，月老來到她的夢中說：「春天到來的時候，山中的小樹林裡，她會遇到1名男子，此即情緣。」

春暖花開時，女孩真的遇見男子，彼此深深吸引，可是男子家境貧寒，婚事遭女方反對，最終2人跳崖殉情，殉情處長出1棵樹並纏繞著1株藤，開出朵朵花墜，紫中帶藍，燦若雲霞，取名「紫藤花」。

文觀局指出，紫藤花1年綻放1次，花期約1個月，想徜徉在紫色花海下的民眾，可要把握這短短的花開時節。縣府今年與交通部觀光局阿里山國家風景區管理處、瑞里社區發展協會及嘉義縣民宿發展協會共同推出多項體驗活動，3月分入住瑞里村合法旅宿，就可以向民宿業者預約免費體驗。（編輯：黃世雅）1080226