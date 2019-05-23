路不平奪2命 高市議員促檢視速修

（中央社記者王淑芬高雄23日電）「路平」是高雄市長韓國瑜的施政重點，但是道路仍接二連三塌陷危機四伏，民進黨市議員黃明太揭母女因路不平摔倒遭撞2死，促趕快修復危險道路。韓國瑜指示，會勘加速改善。

黃明太在今天的市政總質詢指出，湖內區民族街311巷的柏油路面和路旁農路有5公分的落差，造成同乘一輛機車的母女行經該路段閃避貨運曳引車發生事故，遭曳引車輾過造成2死。另外，茄萣路二段龜裂成帶狀路坑，即使和市府會勘過迄未改善。

他不滿市府說道路改善要「先蛋黃區再蛋白區」的次序，質疑是要到出人命才要補救，只會讓偏鄉都成了「蛋殼」。

韓國瑜答詢會從蛋黃區做到蛋白區是財政資源有限，但不被黃明太接受，黃堅持事有輕重緩急，韓允諾會勘後向議員報告。

黃明太要韓國瑜要能解決相關道路、幼教等基層期待改善的市政，如能做到，他支持韓去選總統，甚至他（黃明太）可退黨為韓助選，否則要韓先做好市政及市長再說。

他還要求韓為自己近5個月的施政打分數，韓回應「應由市民來打分數」。

黃明太說「給韓國瑜『想』要做的打80分，但看實際做的只能打20分」，黃明太給團隊評分「不及格」，籲公務員不要再有混飯吃的心理。他要韓先做好市政再談選總統。

國民黨市議員曾俊傑也在總質詢表達對韓國瑜去選總統的疑慮，他擔心一旦韓選上總統卻無法有人能順利接班做好市政，只會讓韓對高雄的努力再回到原點。韓事後受訪表示，最重要的是無論如何「我不會離開高雄」。（編輯：黃世雅）1080523