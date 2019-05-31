義联湖內開發案 陳其邁：配合地方繁榮想法

（中央社記者陳朝福高雄31日電）義联集團不滿高雄湖內工商綜合區開發案土地被降編為農業區，開發案生變。行政院副院長陳其邁今天說，這是高市府主動提案降編為農業區；如市府有對地方繁榮想法，內政部配合。

陳其邁下午參訪高雄大學育成中心暨青年創業座談，他表示，很高興回到故鄉，到高雄大學也見到很多老朋友，尤其感謝在競選高雄市長時曾給予不少建言。

媒體問到「義联集團湖內工商綜合區開發案受阻」，陳其邁說，高市府1月主動送來提案土地降編為農業區，內政部是根據高市府計畫審查；若高市府另有其他想法，只要對於地方繁榮有幫助，內政部會全力配合。

義联集團創辦人林義守不滿「湖內工商綜合區」開發案土地被降編為農業區，昨天召開記者會表示，對投資環境及政府失去信心，宣布暫緩水樂園及高空纜車等投資案。

林義守曾於今年1月7日拜會高雄市長韓國瑜並宣布除了目前進行中的義享天地A、B兩館與義大創業推廣大樓外，還要投資湖內工商綜合區開發案、義大水樂園、高塔及高空纜車等，計畫逾新台幣300億元。

對於林義守的不滿，韓國瑜昨晚出席大社區農民座談會前受訪表示，市府秉公處理並依據內政部決議，義联被判定似乎開發計畫受到延遲，如果義联有興趣投資開發，促請重新提出申請。

對於「湖內工商綜合區」開發案因逾期開發導致建照、雜項執照失效，依法應恢復為原來的農業區，高市府經濟發展局今天表示，全案早在2年前就已送進內政部都委會審議，絕不會故意刁難廠商，且開發計畫已歷經20多年，時空變遷，建議跳脫舊案的爭議，重新提出申請，以符現行法令規定。

經發局新聞稿表示，高雄市政府設置單一窗口提供專人服務，義联集團目前正開發或者規劃中，如義享天地A、B兩館、義大創業推廣大樓、水世界、高塔、高空纜車與休閒農莊等投資案，都會盡全力給予行政協助，希望義联集團能持續推動，決不會阻擾有心想投資高雄的企業。(編輯:孫承武)1080531