復育大肚山原生林 寶成集團蔡佩君挺孕肚植樹

（中央社記者郝雪卿台中3日電）台中市大肚山原生林樹種因開發而幾乎消失殆盡，寶成集團執行長蔡佩君今天挺著孕肚與員工在台中都會公園植樹，她說，集團發願復育1萬5000棵原生樹種，將天然林種回來。

今年適逢寶成國際集團50週年，蔡佩君與財團法人裕元教育基金會董事長李義男帶領員工，在台灣山林復育協會理事長蔡智豪的指導下，一起種下台灣原生的「天料木」，要為下一代種回一片茂盛的天然林。

懷著身孕的蔡佩君表示，當了媽媽後她經常在想，「我要留一個什麼樣的文化給企業？我們要留下什麼樣的未來給孩子？」偶然得知蔡智豪正與營建署台中都會公園管理處合作，進行大肚山原生林復育行動，覺得這個行動很有意義，所以發動員工一起投入。

蔡佩君說，寶成從小型代工廠到成為布局全球、擁有35萬名員工的企業，面對多變的國際局勢，集團追求的是「有品質的獲利」，不單指生產製造的產品，更包括行政管理及企業文化的品質，這部分就充分體現在參與復育大肚山原生林活動。

蔡智豪表示，大肚山因為坡勢平緩，100多年前就逐步被開墾成為農作的台地，導致大量原生林被剷除，復育初期，沒有人、沒有資源，連原生林種苗場都沒有，感謝寶成集團出錢、出人，讓重現大肚山原生林的希望出現曙光。

種樹後，蔡佩君被問到如何因應中美貿易衝突時說，在大陸的發展現在會以內銷為主，過去在大陸很多是外銷，但轉內銷速度要快一點，去因應當地市場，外銷有一些要往印尼、越南移動，由於不知中美貿易衝突是短暫或長期，且國際情勢很難說，所以調整過程不會大動作。（編輯：翁翠萍）1080603