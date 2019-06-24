金門縣府軍醫局及金防部協力 官兵可就地體檢

國防部軍醫局長陳建同（左起）、金門縣長楊鎮浯和陸軍金門防衛指揮部指揮官姜振中24日簽署合作備忘錄，7月1日起在金門服役的金門籍官兵可在金門醫院體檢。金門醫院院長屠乃方等人見證。中央社記者黃慧敏攝 108年6月24日

（中央社記者黃慧敏金門縣24日電）金門縣政府、國防部軍醫局與陸軍金門防衛指揮部今天簽合作備忘錄，7月1日起在金門服役的金門籍官兵可在金門醫院體檢。縣府表示，未來可望擴大所有在金門服役的官兵就地體檢。

簽約儀式傍晚在金防部鑑潭會議室舉行，由縣長楊鎮浯、軍醫局局長陳建同和金防部指揮官姜振中共同簽署；金門縣衛生局長王漢志、金門醫院院長屠乃方、金門縣議會議長洪允典，以及金防部官兵見證。

楊鎮浯表示，金門地區6成官兵是金門籍，過去受限規定，官兵或從軍報國的體檢都必須到台灣進行，帶來很大不便；在金防部提議後，縣府本於照顧金門籍子弟的精神，與金門醫院等夥伴協助完成這件好事。

陳建同表示，花崗石醫院在民國94年裁撤後，金門官兵必須到台灣軍醫院健檢，相當不便，感謝金門醫院願意承擔這項業務。姜振中也說，健檢費用，加上來回機票和台灣住宿花費，對官兵都是一筆負擔，樂見這項措施上路。

不過，洪允典認為，國軍不管來自何地，都在保衛國家，建議未來這項措施能嘉惠所有官兵，不限定金門籍。

姜振中帶領官兵以熱烈掌聲感謝金門醫院、縣府和軍醫局對官兵的照顧。上兵王奐奕和上士陳年強代表致詞，向金門醫院、軍醫局和縣政府獻上感恩。王奐奕說：「我在金門從軍，我幸福又驕傲」；陳年強說，官兵是國軍的資產，健檢就是保存國軍戰力完整，感謝相關單位考量官兵的需求，促成備忘錄的簽署。

金防部表示，備忘錄簽署的目的在提供金門地區服役的金門籍國軍官兵可到金門醫院體檢，避免人員為體檢而到台灣進行，進而提升整體便利性，強化官兵福利，落實照顧官兵的目標。（編輯：陳俊碩）1080624

金門縣政府、國防部軍醫局與陸軍金門防衛指揮部24日簽署合作備忘錄，7月1日起在金門服役的金門籍官兵可在金門醫院體檢。縣長楊鎮浯（右3）表示，縣府本於照顧金門籍子弟的精神，與金門醫院等夥伴協助完成這件好事。中央社記者黃慧敏攝 108年6月24日

金門縣政府、國防部軍醫局與陸軍金門防衛指揮部24日簽署合作備忘錄，7月1日起在金門服役的金門籍官兵可在金門醫院體檢。金防部指揮官姜振中（右）致贈縣長楊鎮浯（左）感謝牌。中央社記者黃慧敏攝 108年6月24日