中油綠巨龍夏令營開營 場面熱烈

（中央社記者黃國芳嘉義縣15日電）台灣中油公司第7屆綠巨龍創造夏令營今天正式開跑，開營典禮在嘉義人力資源處訓練所辦理，「綠巨龍」人偶、中油油品行銷事業部執行長羅博童與小朋友攜手開營，場面熱烈。

第7屆綠巨龍創造夏令營「1日營隊」及「過夜營隊」分別在全台4地同步展開，包括台北石油探索館、苗栗台灣油礦陳列館、高雄煉油廠環境教育園區以及嘉義人力資源處訓練所。

開營典禮下午在嘉義人力資源處訓練所舉辦，邀請澎湖縣湖西鄉長吳政杰、澎湖縣湖西國小校長鄭謙遜、南投縣水里國小主任謝文珍等人出席，並與現場3所國小80名學童及校方代表與會，見證開營時刻。

羅博童表示，中油公司辦理綠巨龍夏令營，今年邁入第7年，當初籌畫的目的是要善盡社會責任，希望透過營隊活動，讓小朋友或偏鄉學童感受到社會的溫暖，也讓愛的種子發揚光大。他指出，經歷921地震的南投縣水里國小，是中油公司唯一認養重建的學校，在中油人心目中，猶如自己小孩，中油永遠是國小的後盾。

吳政杰表示，中油以前曾到澎湖辦理夏令營，吸引很多小朋友參與，這次受邀到台灣參與，他們都相當高興及珍惜；他們參加夏令營活動後，不僅更加感恩、惜福，並珍惜社會資源，且在學習上、同儕互動，都有顯著的成長。

鄭謙遜指出，夏令營活動除了同儕情感交流外，就是要心存感恩，且彼此學習、勉勵，同時思考未來有能力時，可以回饋社會。

謝文珍表示，相當感謝中油20多年學校的照顧，特別是每年運動會，中油都出錢又出力，且還認養學校球隊，中油對學校的厚愛，校方與小朋友都相當感激。

現場貴賓及小朋友還一起共創拼圖，最後拋接兩顆特製大球，象徵能源教育一棒接一棒。4天3夜的過夜營隊第一梯次，邀請澎湖湖西國及隘門國小及南投水里國小一同參與，兩地學童特別帶著自己最喜歡的禮物送給對方，期待能彼此分享、互動，跨海相遇成為好朋友。

中油公司從民國102年起開辦綠巨龍創造夏令營，帶領學童了解能源的可貴，共同實踐綠生活。6年來，共培訓超過1100位大專青年擔任輔導員，帶領超過2萬人次的學童參與夏令營活動，不僅為偏鄉及弱勢孩童帶來快樂的暑假回憶，更透過「綠能營隊」設計，認識並落實教育觀念，培育下一代能源小尖兵。（編輯：黃世雅）1080715