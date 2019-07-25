楊文科邀民眾買柚子做公益 幫助植物人

（中央社記者郭宣彣新竹縣25日電）創世基金會新竹分院安養56名植物人，每年約新台幣300萬元經費，近年募款困難，寶山鄉農會為此辦文旦柚義賣活動，縣長楊文科今天表示，邀請民眾一起購買公益柚，幫助植物人。

創世基金會新竹分院長曾綿美今天受訪表示，創世新竹分院目前安養56名植物人，每年要準備22萬尿片以及約新台幣300萬元的安養經費，卻因近年募款困難，安養經費不足，需外界幫忙。

寶山農會理事長古仁樺表示，寶山鄉農會為協助創世新竹分院籌措經費，舉辦寶山文旦柚義賣活動，盈餘將捐出，期能幫助創世在安養工作等服務，有充足經費能進行，且持續不斷。這次，目標希望能賣出1200箱以上。

寶山鄉長邱坤桶說，今年是第4次與創世合作，寶山文旦柚總種植面積約30公頃，每公頃產量約1萬2000斤，肉質細嫩甜美，今年品質跟以往一樣優質，外觀更好，歡迎民眾購買，一起響應公益。

楊文科肯定寶山鄉農會等善心單位，辦理義賣活動，也邀請民眾攜手加入義賣活動，在中秋佳節除能品嘗到美味柚子外，也幫助創世新竹院安養在地植物人。詳情電洽專線（03）5231137。（編輯：林沂鋒）1080725