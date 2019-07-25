頑皮世界長頸鹿亮相 黃偉哲盼牠們成動物明星

台南市的學甲頑皮世界野生動物園斥資新台幣2000萬元，從美國引進一對長頸鹿，25日公開亮相。中央社記者楊思瑞攝 108年7月25日

（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市的學甲頑皮世界野生動物園斥資新台幣2000萬元，從美國引進兩隻長頸鹿，今天公開亮相。台南市長黃偉哲前往祝賀，希望長頸鹿成為動物明星，也提供正確的愛護動物觀念。

學甲頑皮世界野生動物園原為南台灣唯一能看見長頸鹿的動物園，但原本飼養的最後一隻長頸鹿「宵順」在去年9月死亡。園方今年自美國引進兩隻網紋長頸鹿，公鹿「李維」與雌鹿「娜塔莎」，於7月初空運來台，經過15天的檢疫隔離後，今天正式見客。

頑皮世界副總經理李英俊表示，李維現年1歲半，身高260公分、體重約230公斤；娜塔莎現年2歲，身高320公分、體重340公斤。兩隻都是人工飼養下繁衍，還算是「青少年」，預計再過3、4年左右才會達到性成熟，希望長頸鹿有機會在台灣傳宗接代。

黃偉哲表示，園方用心引進長頸鹿，讓南部民眾有機會近距離欣賞長頸鹿的風采。期望造訪頑皮世界的遊客都能透過園區的動物飼養，建立愛護動物的觀念，也希望頑皮世界未來能繼續從事更多對社會教育有意義的活動。（編輯：黃世雅）1080725