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首頁 / 地方

寄養媽媽細心呵護 屏東棄嬰鳳梨妹滿月了

最新更新：2019/08/07 17:06
日前在屏東高樹鄉鳳梨田工寮被發現的女棄嬰「鳳梨妹」，7日過滿月生日，寄養媽媽鄭惠珍（右）說，自己雖不是親生媽媽，但這一個月也全心待在家細心照顧她。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月7日
日前在屏東高樹鄉鳳梨田工寮被發現的女棄嬰「鳳梨妹」，7日過滿月生日，寄養媽媽鄭惠珍（右）說，自己雖不是親生媽媽，但這一個月也全心待在家細心照顧她。（屏東家扶提供）中央社記者郭芷瑄傳真　108年8月7日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）上個月在屏東高樹鄉鳳梨田工寮被發現的女棄嬰「鳳梨妹」，今天過滿月生日。寄養媽媽鄭惠珍說，雖不是自己親生，但也為鳳梨妹「坐月子」，1個月全心在家照顧。

鳳梨妹上個月在高樹鄉鳳梨田工寮被發現，當時臍帶已脫落，經過醫院照顧1週，由縣政府安置在屏東家扶寄養家庭。

寄養媽媽鄭惠珍說，自己不是親生媽媽，但也為鳳梨妹「坐月子」，1個月全心待在家，細心照顧孩子。

由於鳳梨妹真正出生日期不明，就以醫生推算的日子訂為她的出生日，今天鄭惠珍親自為孩子做衣服、裝飾頭帶，同時還訂油飯和蛋糕，請家扶社工一起為鳳梨妹慶生；鄭惠珍說，要讓鳳梨妹感受到她是倍受疼愛孩子。

屏東家扶社工督導黃淑玲表示，鳳梨妹身體健康，已從2700克長到4000克，9月6日前如果生父母沒有出面，將依無依兒少安置處理辦法，幫鳳梨妹取名讓她有身分，一段時間後，再辦理國內或國外出養。（編輯：謝雅竹）1080807

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