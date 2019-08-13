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中檢宣示反賄選 抓不法比照緝毒等級

最新更新：2019/08/13 16:31
台中地檢署13日舉辦「反賄幸福台中列車」啟動儀式，台中地檢署檢察長陳宏達（左4）、台中高分檢主任檢察官吳萃芳（左3）與警察、調查及台中市府等單位代表都出席，共同推動象徵反賄選的啟動桿。中央社記者蘇木春攝　108年8月13日
台中地檢署13日舉辦「反賄幸福台中列車」啟動儀式，台中地檢署檢察長陳宏達（左4）、台中高分檢主任檢察官吳萃芳（左3）與警察、調查及台中市府等單位代表都出席，共同推動象徵反賄選的啟動桿。中央社記者蘇木春攝　108年8月13日

（中央社記者蘇木春台中13日電）台中地檢署今天舉辦「反賄幸福台中列車」啟動儀式，宣示明年選舉全力查賄。台中地檢署表示，這次查賄的規模將提升到緝毒等級，不只查樁腳，也要向上溯源，維持乾淨選舉環境。

活動由台中市梧棲區南簡社區太鼓團開場，台中地檢署檢察長陳宏達、台中高分檢主任檢察官吳萃芳與警察、調查及台中市府等單位代表都出席，共同推動象徵反賄選的啟動桿，地檢署也將深入地方舉辦反賄說明會。

陳宏達致詞時表示，台中檢警調單位緝毒的成效相當高，這次查賄的規模將提升到緝毒等級，查賄效能沒有底線、時限與上限，查賄選不只要查樁腳，也要向上溯源，如果候選人有共犯也要一網打盡，維持乾淨的選舉環境。

活動啟動後，民眾只要按讚加入臉書（Facebook）「台中地檢署反賄選專頁」，並到台中地檢署與「貓頭鷹反賄」人形立牌合照後，上傳照片到粉絲專頁留言支持反賄，出示頁面就可兌換限量反賄貓頭鷹紙鎮一個。（編輯：謝雅竹）1080813

台中地檢署13日舉辦「反賄幸福台中列車」啟動儀式，台中地檢署檢察長陳宏達（圖）致詞時表示，這次查賄的規模將提升到緝毒等級，查賄效能沒有底線、時限與上限，查賄選不只要查樁腳，也要向上溯源，如果候選人有共犯也要一網打盡，維持乾淨的選舉環境。中央社記者蘇木春攝 108年8月13日
台中地檢署13日舉辦「反賄幸福台中列車」啟動儀式，台中地檢署檢察長陳宏達（圖）致詞時表示，這次查賄的規模將提升到緝毒等級，查賄效能沒有底線、時限與上限，查賄選不只要查樁腳，也要向上溯源，如果候選人有共犯也要一網打盡，維持乾淨的選舉環境。中央社記者蘇木春攝 108年8月13日
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