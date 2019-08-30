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陳吉仲巡視花蓮文旦柚採收 承諾今年不會滯銷

最新更新：2019/08/30 14:06
花蓮文旦種植面積約1013公頃，占全國24％，目前正值採收期。中央社記者張祈攝　108年8月30日
花蓮文旦種植面積約1013公頃，占全國24％，目前正值採收期。中央社記者張祈攝　108年8月30日

（中央社記者張祈花蓮縣30日電）花蓮鶴岡文旦柚正值採收期，農委會主委陳吉仲今到產地視察表示，今年提前收購不符市場規格的「格外品」大果。他指出，目前收購量已達100萬台斤，不會讓任何農產品產銷失調。

陳吉仲今與民進黨立委蕭美琴、花蓮區農業改良場長杜麗華、農糧署東區分署長陳昌岑等人前往瑞穗鶴岡了解文旦柚採收狀況。陳吉仲說，農委會啟動全台800萬台斤的大果收購，保障消費者買到品質優良的文旦柚，也讓賣相不佳的文旦柚透過加工回到市場。

農委會今年提前在採收期收購大果格外品，陳吉仲指出，收購價每台斤10元，收購量從100萬台斤起跳，最高可到400萬台斤，若不夠還會加碼，目標是不讓農產品滯銷。

花蓮鶴岡文旦柚少部分因日前白鹿颱風浸水受損，杜麗華指出，影響戶數僅3家，受損的1.8萬台斤文旦柚已全數以每斤10元收購，將作為加工材料。

陳吉仲承諾，協助地方農產品不會只是一次性，大果收購每年都會比照今年辦理，至於少量文旦柚水傷，未來將持續協助集貨包裝、冷鏈技術等設備建置。

蕭美琴指出，去年因盛產滯銷問題嚴重，今年又遇到颱風侵襲，農民壓力都很大，感謝陳吉仲二度來訪花蓮關心文旦柚收購狀況，即時提出補救方案，保障文旦柚售價，讓農民收入更穩定。

陳昌岑指出，全台文旦柚共4200多公頃，預計產量可達7萬2000多公噸，其中花蓮文旦柚種植面積約1013公頃，占全國24％。（編輯：黃世雅）1080830

花蓮文旦種植面積約1013公頃，占全國24％，目前正值採收期，柚農近日加緊進行包裝作業。中央社記者張祈攝　108年8月30日
花蓮文旦種植面積約1013公頃，占全國24％，目前正值採收期，柚農近日加緊進行包裝作業。中央社記者張祈攝　108年8月30日
花蓮鶴岡文旦正值採收期，柚農近日加緊採收、包裝，推廣行銷種植一年的文旦。中央社記者張祈攝　108年8月30日
花蓮鶴岡文旦正值採收期，柚農近日加緊採收、包裝，推廣行銷種植一年的文旦。中央社記者張祈攝　108年8月30日
農委會主委陳吉仲（左3起）、民進黨立委蕭美琴、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮區農業改良場長杜麗華等人，30日前往瑞穗鶴岡關心文旦採收情形。中央社記者張祈攝　108年8月30日
農委會主委陳吉仲（左3起）、民進黨立委蕭美琴、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、農糧署東區分署長陳昌岑、花蓮區農業改良場長杜麗華等人，30日前往瑞穗鶴岡關心文旦採收情形。中央社記者張祈攝　108年8月30日
農委會主委陳吉仲（左）30日到花蓮鶴岡了解文旦採收情形，由柚農說明採收流程，民進黨立委蕭美琴（左2）、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛（左3）、花蓮區農業改良場長杜麗華（右）在旁聆聽。中央社記者張祈攝　108年8月30日
農委會主委陳吉仲（左）30日到花蓮鶴岡了解文旦採收情形，由柚農說明採收流程，民進黨立委蕭美琴（左2）、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛（左3）、花蓮區農業改良場長杜麗華（右）在旁聆聽。中央社記者張祈攝　108年8月30日
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