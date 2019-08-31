台東聯合豐年祭 阿美族人齊聚傳承原民文化

台東縣多個阿美族部落31日在台東市區舉行聯合豐年祭，今年參與者以年輕人為主，穿著家中長輩縫製的傳統服飾，並由耆老們哼著世代傳頌的歌謠、祈天祭地敬主、老老少少共跳大會舞。中央社記者盧太城台東攝 108年8月31日

（中央社記者盧太城台東縣31日電）台東縣阿美族人今天在台東市區舉行聯合豐年祭，平常散居各地的族人穿著傳統服飾聚在一起，凝聚族人、傳承原民文化。

今年阿美族聯合豐年祭由「台東縣馬蘭年齡階層文化促進會」主辦，計有縣內23個部落、6個文化健康站及9個表演團隊參加。

今年參與的以年輕人為主，穿著家中長輩縫製的阿美族傳統服飾，耆老們哼著世代傳頌的歌謠、祈天祭地敬祖、老老少少共跳大會舞。台東縣長饒慶鈴、縣議會議長吳秀華也跟著大家一起跳大會舞。

饒慶鈴說，台東擁有豐富原民文化，透過文化讓民族與部落間更團結，讓台東原民文化豐盛而有內容。

吳秀華表示，每個儀式都令人感動，不管時代如何改變，族人們每個世代都依然傳承著先人們的文化與精神。感謝主辦策劃人員與所有參與者的用心，未來縣議會也會全力協助各個族群的文化傳承與保存，讓美好的文化世代傳承。

台東縣馬蘭年齡階層文化促進會總幹事黃憲載說，這次主題訂為「傳承、凝聚、創新、再現阿美風華」，盼透過「整合部落合作，全面年齡階層參與」構想，重新規劃聯合豐年祭的辦理方式，讓聯合豐年祭不僅具有族人大集合歡樂團聚氛圍，同時展現社會教育知性與文化傳承的意義。（編輯：張芷瑄）1080831