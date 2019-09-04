台東焚化爐預算表決 議長吳秀華：任主席不表決

（中央社記者盧太城台東縣4日電）台東縣議會今天表決是否刪除重啟焚化爐預算，表決器上擔任主席的議長吳秀華顯示棄權，引起外界關注。國民黨籍的吳秀華透過議會表示，擔任會議主席以不參與表決為原則。

台東縣議會臨時會中午閉會，攸關民眾生活品質的焚化廠修繕升級預算案順利通過，縣長饒慶鈴也對議會表示感謝，以及民眾的理解與支持。她表示，台東縣自今日起將大步邁向自主處理垃圾之路，「我們的責任更重了」。她再次承諾「廢氣排放不達法規標準，絕不啓爐」。

為解決台東垃圾問題，台東縣政府將啟動已完工，14年未曾啟動。台東縣政府今天將焚化爐啟用的修繕和操作預算送到台東縣議會審議。台東縣議會30席縣議員，包括議長吳秀華在內有25人出席，由吳秀華擔任會議主席。

議員提議「刪除重啟焚化爐預算」，採記名表決。表決結果，表決器上顯示10票反對刪除預算、8票贊成刪除預算、7票棄權。吳秀華也在棄權名單內，引起台東縣民關注，有網友質疑吳秀華身為議長沒擔當。

吳秀華透過縣議會發布新聞稿解釋，依台東縣議會「會議規範」第19條 （主席之表決權）議案表決時，主席之表決權，以不參與表決為原則。但在表決反對與贊成方票數相同時、主席得行使投票支持與贊成否。4日台東縣議會就焚化爐啟用的追加預算案表決時，吳秀華身為主席並未參與投票，縣議會特別聲明以正視聽。

台東縣16個鄉鎮市，目前台東市、卑南鄉、鹿野鄉、蘭嶼鄉垃圾掩埋場已飽和；民國113年後，其餘各鄉鎮的掩埋場就會全部飽和。過去台東垃圾都送屏東、高雄焚化廠處理，但近幾年高雄要求要回收底渣，近期高雄焚化廠又都進入歲修，加上高雄議會不同意代收其他縣市垃圾，因此台東的垃圾問題迫在眉睫。

前台東縣長黃健庭在4年前就傾向要啟動台東焚化爐，但環保團體認為只要垃圾減量和落實分類就可以解決，縣議會和台東市長張國洲也表示反對。饒慶鈴去年就職後多次表示，傾向啟動焚化爐，環保局近期也頻頻下鄉說明。

民國80年間，政府推動「1縣市、1焚化爐」政策，86年台東縣議會通過焚化廠興建案，87年公告招標「台東縣BOO垃圾焚化廠興建營運計畫」，由達和公司得標，雖於93年完工，但台東縣政府認為未完工提出仲裁，96年仲裁認定完工，但至今已14年，焚化廠並未啟動營運。(編輯:孫承武)1080904