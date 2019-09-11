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路窄到救護車進不去 金山跳石聯絡道完成拓寬

最新更新：2019/09/11 15:16
新北市金山區永興里跳石聯絡道原因寬度不足（上），遇緊急醫療需求，救護人員只能徒步扛著擔架進出；金山區公所拓寬後日前開放民眾使用（下），現在小型汽車已可通行至民宅門前，便利居民生活。（金山區公所提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月11日
新北市金山區永興里跳石聯絡道原因寬度不足（上），遇緊急醫療需求，救護人員只能徒步扛著擔架進出；金山區公所拓寬後日前開放民眾使用（下），現在小型汽車已可通行至民宅門前，便利居民生活。（金山區公所提供）　中央社記者葉臻傳真　108年9月11日

（中央社記者葉臻新北11日電）新北市金山區永興里跳石聯絡道，因寬度不足難以行走，遇上緊急事件，救護人員只能扛著擔架進出，辦喪事時連棺木都搬不進去，金山區公所拓寬後日前開放居民使用，生活便利許多。

金山區永興里里長許瑞林表示，跳石聯絡道通往5處家戶，其中以長者居多，且現在尚有1位長者每週得外出洗腎3次，在聯絡道尚未拓寬前，得透過家人推輪椅步行數十分鐘到台2線轉乘公車或計程車，過程十分不便。

金山區公所表示，金山區永興里跳石聯絡道長年以來寬度不足，但因無法取得地主使用同意，居民僅能依靠寬度約1公尺的側溝加蓋處行走進出。

過往曾有居民有緊急醫療需求，但因路太窄，救護人員只能徒步扛著擔架進出，也曾有居民逝世時，連棺木都搬不進去，甚至殯葬儀式無法進入辦理，生活機能十分不便。

在金山區公所規劃協調下，跳石聯絡道在今年5月施作拓寬工程，6月完工開放居民使用，拓寬達2.5公尺，許瑞林表示，現在小型汽車已可通行至居民家門口，就醫、到市民活動中心參與共餐及銀髮俱樂部聚會等都更加便利。

金山區區長陳國欽說，跳石聯絡道拓寬後，長58公尺、寬2.5公尺的新聯絡道，以及新設53公尺的擋土牆及側溝，皆有效改善在地居民生活不便環境，更代表區公所團隊對於在地民生需求的重視。（編輯：李錫璋）1080911

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