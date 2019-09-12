樂當高雄公益大使 甄珍募款助貧困失依孩子

（中央社記者陳朝福高雄12日電）高雄公益大使甄珍今天到高雄鳳山早療中心，關懷慢飛天使。她在「甄愛高雄群星會」活動期間募得新台幣310萬元，加上先前捐的100萬元，全數捐給社會局用來幫助貧困失依孩子。

甄珍下午到鳳山早療中心關懷孩子們的體能訓練等課程後，對於媒體聯訪提問的鴻海創辦人郭台銘退出國民黨是否會擔心影響選情一事，她說，這個消息她還不太知道，她想大家都有自己的智慧，選賢與能為老百姓做事。

甄珍7月藉由參加「甄愛高雄群星會」活動，邀請台港重量級巨星到高雄，並在感恩晚宴號召兩岸三地演藝圈、企業界及民間好友，以贊助義賣物品、表演或捐款等方式做公益募得260萬元，國片黃金時期以俠女形象深植人心徐楓也捐款50萬元，共募得310萬元公益款項及捐出的100萬元，全數捐給社會局社會救助金專戶「甄珍愛心專款」。

鳳山早療中心設置於鳳山區忠孝國小內，為全國首座融入校園的早療中心，目前由市府社會局委託伊甸社會福利基金會承辦，設置日托班、時段班教室，配置專業人員、早療設備及多感官訓練室，並與學校共享戶外空間及特教資源，現有69名兒童接受日間托育、時段及到宅療育訓練等。（編輯：謝雅竹）1080912