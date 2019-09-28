牽手撐香港行動中市登場 洪慈庸站台聲援

「We:connect 護台抗中╱牽手歌唱撐香港」活動28日下午在台中市市民廣場登場，許多人到場響應，無黨籍立委洪慈庸（前）也現身，號召民眾撐住香港，也要守護台灣。中央社記者郝雪卿攝 108年9月28日

（中央社記者郝雪卿台中28日電）中台灣多個在地公民團體今天在台中市市民廣場舉辦「護台抗中/牽手歌唱撐香港」活動，邀請市民一起牽手護自由，立委洪慈庸到場聲援及呼籲，要撐住香港，也要守護台灣。

包括全面罷免、台灣公民幹細胞、彰化縣磺溪文化永續協會、好民文化行動協會等公民團體，下午4時起在台中市市民廣場舉辦「We:connect護台抗中/牽手歌唱撐香港」活動，邀請市民一起牽手護自由，還一起合唱「願榮光歸香港」、「你敢有聽著咱唱歌」，很多年輕人、香港僑生都站出來聲援香港。

擔任活動發言人的好民文化行動協會副理事長林芳如表示，香港百萬人上街反送中後，台中在地團體便在6月12日舉辦「撐香港護台灣/台中聲援香港行動」，這三個多月來，台中透過各種形式的活動，聲援香港追求民主。

兩名香港僑生也站出來表示，千萬不要以為香港發生的事情只會影響香港，台灣跟香港是連在一起的，大家要相信民主人權自由是普世價值，台港是同一陣線。他們在台灣，希望把台灣的民主自由帶到香港，也要跟台灣民眾說，如果台灣沒有民主，現在發生在香港的事情，也會發生在台灣。

無黨籍立法委員洪慈庸也表示，自己雖然在國會工作，另一個身分是媽媽，看到香港的年輕人站上街頭後，也有不少爸爸媽媽跟著孩子一起上街頭守護香港。他們的心願就是希望香港的孩子不要再走上街頭。現在的香港跟台灣都面臨中國的威脅，守住台灣、撐住香港是這個世代最重要的責任。

帶著兩名小朋友參加活動的邱先生表示，「今日香港，明日台灣」，希望讓自己的小孩能更珍惜民主自由的可貴，而且也有親人住在香港，願意站出來聲援。（編輯：謝雅竹）1080928