米塔颱風來襲 烏來覽勝舊橋拆除堆沙包防颱

新北市政府工務局30日表示，烏來山區舊覽勝橋已全部拆除橋墩與橋面，除以紐澤西護欄將舊橋缺口兩側圍堵禁止通行，也調動沙包在烏來老街尾的缺口，進行防洪整備工作。（新工處提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月30日

（中央社記者黃旭昇新北30日電）因應颱風米塔來襲，新北市新店警分局協助新店小碧潭、溪洲部落居民預防性撤離。市府工務局表示，烏來山區舊覽勝橋已全部拆除橋墩與橋面，岸邊道路缺口先緊急以沙包防颱因應。

新北市長侯友宜今天主持米塔颱風災害應變中心第1次工作會報，依氣象預判若颱風從東北角登陸，新北市的雙溪、貢寮、瑞芳、平溪會首當其衝，他要求各單位應提高警覺，不可輕忽。

侯友宜並要求工務局注意烏來的「孤島效應」，隨後前往深坑、汐止、永和區視察。他接受媒體聯訪，被詢問是否會到烏來山區視察時表示，因經常去烏來，整個狀況掌握得很精準。

侯友宜表示，聽取台灣大學的天災分析中心提醒新北市府，要注意烏來區覽勝橋、新店區上龜山橋的水位，是否會達到二級警戒。他說，已完全掌控，只要求烏來區長、新店區長落實督導。

新店警分局表示，頂城派出所員警與市府原住民行政局、新店區公所人員會合，前往溪洲部落實施預防性撤離措到頂城里活動中心，至下午共撤離40戶、83人。

警方說，碧潭派出所則協助頭目與公所，將小碧潭原住民部落全面封鎖禁止進入，也預防性撤離部落總人數98人，撤離到大豐社福館18人、依親80人。另協助撤離新店中興里檳榔路靠山的部分，撤離41人。

工務局新建工程處長祝惠美接受中央社訪問表示，烏來新覽勝橋興建完工後，翌日已經分兩天工期拆除舊的覽勝橋。她說，舊橋橋墩與橋面已完全拆除完畢，萬一南勢溪洪水暴漲，因新橋沒有橋墩，將有助排洪。

祝惠美表示，由於南勢溪右岸的烏來老街一側，低於防洪水位，今天除以紐澤西護欄將舊橋缺口兩側圍堵禁止通行，也調動沙包在烏來老街尾的缺口，做防洪整備，日後會做堤防讓老街不再受到颱風威脅。（編輯：張銘坤）1080930

因應颱風米塔來襲，新北市新店警分局30表示，頂城派出所、碧潭派出所員警與市府原住民行政局、新店區公所人員會合，前往溪洲部落、小碧潭部落協助居民預防性撤離。（警方提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年9月30日