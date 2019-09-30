海外拓銷搶商機 台南水果外銷後勢佳

台南市政府30日舉辦「台南農產海外拓銷成果發表會」，市長黃偉哲（中）出席，向外界宣布這次海外促銷的的亮眼成績。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 108年9月30日

（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府於8、9月率團前往新加坡與加拿大拓銷農產品，文旦及火龍果等產品受當地消費者歡迎，還吸引新加坡經銷商前來產地拜訪，盼配合來年春節檔期促銷，後續商機可期。

台南市政府今天舉辦「台南農產海外拓銷成果發表會」，由市長黃偉哲宣布這次海外銷售創下的亮眼成績，並安排經銷商及外貿協會分享台南農產品在加拿大與新加坡熱銷的情況。

台南市政府農業局統計，此次兩個檔期透過當地超市銷售台南文旦25.5公噸、凱特芒果35.1公噸、火龍果以及農產加工品200公斤，採購金額共計新台幣800萬元。在加拿大販售的2000盒文旦禮盒及火龍果，不到3天就預售完畢，經銷商還追加兩次空運火龍果和芭樂。

外貿協會指出，活動結束後還有新加坡經銷商前來台南後壁、東山等多處水果產地拜訪，希望進一步配合來年春節等檔期促銷，後續商機看好可破千萬元。

黃偉哲表示，市府團隊串連農產品的生產端、中介端到銷售端，透過系統化的銷售方式，讓優質農產品透過農會、農委會與外貿協會的協助，經通路商送到消費者手裡。相信這樣的產銷體系，可以讓消費者與農民都獲得最好的保障，達到雙贏。（編輯：黃世雅）1080930