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苗栗通霄傳石虎路殺事件 今年第20隻

最新更新：2019/10/16 11:06
石虎外型與貓類似，但有3項特徵與貓不同。（中央社製圖）
石虎外型與貓類似，但有3項特徵與貓不同。（中央社製圖）

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣政府農業處今天指出，民眾通報台1線通霄路段發現石虎遭路殺，經派員前往查看確定死亡的是成年公石虎，今年境內已有20隻石虎被路殺，呼籲用路人夜間行車小心慢行。

農業處自然生態保育科長張葦表示，15日晚間有民眾在通霄鎮通灣里台1線北上129公里處中間車道，發現1隻石虎倒臥在路面，確認已沒有生命跡象，疑似遭到路殺，熱心民眾急忙把屍體移往路邊，避免遭到車輛二次輾壓。

農業處連夜派員前往，初步判斷死亡個體為成年公石虎，目前已連絡台北市立動物園協助採精，設法保存基因，遺體則將送往特生中心釐清詳細死因，如確定遭車輛撞擊，將是苗栗縣今年第19起石虎路殺事件，也是第20隻遭路殺的石虎。

農業處除了再次呼籲用路人夜間行車放慢速度，並持續加強防護路殺措施外，也提醒通霄鎮農民和全縣養禽戶，友善石虎生態服務給付試辦計畫已開始施行，只要在通霄鎮友善石虎農地、石虎棲地拍攝到石虎出沒，即可獲頒新台幣1萬元以上、10萬元以下獎勵金，希望藉此達到全民保育石虎的效益。（編輯：李錫璋）1081016

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