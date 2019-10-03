苗栗又傳小石虎現蹤 收錄聲音引石虎媽媽團聚

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗縣上週在公館鄉有2隻小石虎受困水溝獲救後，今天傳出有民眾在苑裡鎮發現1隻約1個半月大石虎寶寶，初步檢查健康狀況良好，縣府將收錄小石虎聲音吸引石虎媽媽出面團聚。

苗栗縣政府農業處自然生態保育科指出，詹姓男子上午10時許在苑裡鎮石鎮里發現小石虎，經送往鎮公所通報縣府後，保育科人員帶往後龍鎮動物醫院檢查，為出生僅約1個半月齡的公石虎寶寶，獸醫師檢查牠的口鼻沒有分泌物，身上也很乾淨，認為是隻健康寶寶。

苗栗縣長徐耀昌接獲消息，特別趕往動物醫院探視關切這隻小石虎。徐耀昌表示，繼9月23日游姓民眾在公館鄉苗26－2鄉道拯救2隻受困的小石虎後，10天內又在苑裡鎮發現石虎寶寶，可以感受到近幾年保育工作應有進步，才能讓石虎在苗栗淺山地帶順利繁衍，期盼繼續做好友善環境，幫助石虎族群數量成長。

農業處自然生態保育科長張葦指出，目前會先收錄小石虎聲音在發現地播放，希望吸引石虎媽媽出面，現場會配合架設簡訊相機，若有拍到石虎媽媽回來找石虎寶寶，就會將小石虎野放回原地，以便石虎媽媽將牠帶回團聚，這部分觀察期通常為2天，若2天內石虎媽媽沒回來，就會評估將小石虎送往南投特生中心照顧，進行後續野放訓練。

苑裡鎮長劉秋東表示，發現這隻小石虎的詹姓男子先看見有小動物趴在草地上，原本以為是貓，仔細一瞧發現是石虎，深怕牠落單遭不測，致電公所詢問該如何處置，因石虎為瀕臨絕種保育類動物，公所也不敢大意，請先送到鎮公所安置，並通報縣府農業處。

劉秋東說，目視小石虎精神健康狀況良好，毛茸茸的可愛萌樣，一度引發公所騷動，許多同仁都爭相一睹這保育類動物風采。（編輯：方沛清）1081003