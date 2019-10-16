照顧弱勢長輩 花蓮近10年送逾184萬個便當

為滿足失能長輩餐食基本生理需求，近10年來花蓮縣政府委託一粒麥子基金會、門諾社福基金會及光復鄉保安寺提供餐飲服務，透過營養師設計的餐食，給予充足營養。中央社記者李先鳳攝 108年10月16日

（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣政府照顧低收入戶失能長輩、身障者、失智者等，並自民國99年起委託民間單位提供送餐到府服務，截至108年7月送餐總計補助7萬157人次，送出184萬1349個便當。

為滿足失能長輩餐食基本生理需求，近10年來花蓮縣政府委託一粒麥子基金會、門諾社福基金會及光復鄉保安寺提供餐飲服務，透過營養師設計的餐食，給予充足營養。

花蓮縣政府社會處今天說明，送餐員週一至週六提供送餐到府服務，另外，委託單位也擴展服務，評估週日有送餐需求且符合補助資格者，會透過公益勸募及結合便利商店取餐或送餐。除了傳達關懷與問候，社工員也會定期訪視，適時協助轉介所需社福資源。

自民國99年至108年7月止，送餐共補助7萬157人次，送出184萬1349個便當。包括一粒麥子基金會88萬1560個、門諾基金會94萬4190個、光復鄉保安寺（99年至100年）1萬5599個便當，經費分別為新台幣5626萬6085元、5955萬3953元、112萬2696元。

根據統計，今年平均每月約900人用餐，每月補助約247萬5000元。107年更從每日補助1餐增為2餐，每餐餐費也由55元調升至70元。

政府補助民間單位送餐及共餐服務，也感謝民間社福單位結合企業及公益團體，成立部落廚房、家庭廚房、行動廚房、餐車等送餐、共餐及供餐服務，讓弱勢長輩好好吃飯。

縣府強調，除了推動長照2.0外，也提供假牙裝置、各項輔具、防走失手鍊等服務；另外當長者因家庭照顧人力不足，需安置於機構時，縣府也提供補助協助。（編輯：洪學廣）1081016