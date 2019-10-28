萬聖節商品標示要看清 選購掌握3步驟

（中央社記者黃麗芸台北28日電）西洋萬聖節將到來，台北市商業處今天公布，抽查155件市售萬聖節商品，近一成標示不合格，提醒民眾選購應掌握確認標示內容等3步驟。

商業處今天發布新聞稿表示，許多民眾經常舉辦熱鬧有趣的裝扮派對以迎接萬聖節，父母也常絞盡腦汁替孩童盛裝打扮，部分賣場看準萬聖節商機都陸續推出應景商品，提醒民眾選購時要謹慎挑選標示合格者。

根據商業處近期抽查市面上155件萬聖節商用裝扮道具、裝扮服裝及玩具等標示情形，結果不合格率9.68%，分品項來看，裝扮服裝不合格率達31.82%居冠，違反情形多為「警告標示字體太小」或全無標示。

其次，裝扮道具不合格率也達7.06%，違反事項主要為「警告標示字體太小」「裝扮道具名稱無中文標示」；另，萬聖節玩具不合格率為4.17%，違反事項主要為「警告標示字體太小」及「未標示原始製造商名稱、地址」等。

商業處表示，針對查獲的不合格商品，已依商品標示法，要求廠商限期改善，逾期未改正者將勒令下架。

商業處提醒，民眾若要確認確認購買的玩具商品是否有完整的標示內容，可檢視3項步驟，以避免買到來路不明、品質堪慮的玩具商品。

首先，先選擇有中文標示的商品。

再來，確認標示內容包含「玩具名稱」「製造廠商之名稱、地址、電話及營利事業統一編號。其為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、地址、電話、營利事業統一編號、原始製造廠商之名稱、地址及原始製造國」「主要成分或材質」「適用之年齡」「使用方法或注意事項」。

最後，有危害使用者安全或健康之虞者，應標明「警告標示」或「特殊警告標示」，且「警告」或「注意」兩字字體應大於0.5公分X0.5公分，內容文字0.15公分X0.15公分以上。（編輯：張銘坤）1081028