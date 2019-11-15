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國民黨不分區安全名單無原住民 屏東議員議會抗議

最新更新：2019/11/15 19:06
屏東縣議會15日舉行定期大會，國民黨籍原住民議員們在議場拿出大字報「原住民沒有尊嚴、我們忠黨愛國、一席不分區都沒有、歧視原住民」，抗議國民黨不分區安全名單內不見原住民蹤影，非原民議員也聲援。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月15日
屏東縣議會15日舉行定期大會，國民黨籍原住民議員們在議場拿出大字報「原住民沒有尊嚴、我們忠黨愛國、一席不分區都沒有、歧視原住民」，抗議國民黨不分區安全名單內不見原住民蹤影，非原民議員也聲援。中央社記者郭芷瑄攝　108年11月15日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣15日電）國民黨不分區立委安全名單沒有原住民，屏東原住民議員江金妹等人今天在議會舉大字報抗議「歧視原住民」，非原民議員也出面聲援。

今天屏東縣議會開定期大會，原住民議員們在議事場中，拿出大字報「原住民沒有尊嚴、我們忠黨愛國、一席不分區都沒有、歧視原住民」，抗議國民黨不分區不尊重多元族群。

江金妹說，原住民向來在大小選舉中，都支持國民黨提名候選人，歷來安全名單內都沒有原住民，這回又要一錯再錯，國民黨濫用原住民的支持，甚至直接漠視台灣多元族群的聲音，這是踐踏原住民的尊嚴，難道一定要原住民團結起來，教訓國民黨一次才會懂得珍惜。

具有原住民身分的議員陳揚表示，黨中央應審慎評估，考量多元族群聲音，否則在政黨得票數上，恐會造成雪崩式下滑。

在議會發聲的原住民議員除三地門鄉江金妹外，還有霧台鄉的杜仁勇、泰武鄉的何長成、牡丹鄉的林采穎、滿州鄉的潘坤福，非原住民鄉縣議員陳揚、宋麗華、唐玉琴、許馨勻、李世淦及議長周典論，都在議場聲援，認為國民黨應列原住民人選，進入不分區安全名單。

除了今天原住民議員的發聲外，瑪家鄉長梁明輝這2天也發表言論，抗議不分區沒有原住民，並揚言要退黨。（編輯：謝雅竹）1081115

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